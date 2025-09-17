El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que designaría a Antifa, una red difusa de activistas de izquierda radical, como “una organización terrorista importante”.

“Me complace informar a nuestros muchos Patriotas de EE.UU. que estoy designando a ANTIFA, UN DESASTRE RADICAL DE IZQUIERDA, ENFERMO Y PELIGROSO, COMO UNA IMPORTANTE ORGANIZACIÓN TERRORISTA”, sentenció en mayúscula el presidente.

“También recomendaré fuertemente que aquellos que financien a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales”, escribió Trump en Truth Social, durante su visita a Reino Unido.

El presidente estadounidense Donald Trump hizo su anuncio por Truth Social. | Foto: Getty Images

El mandatario calificó a ese movimiento, al que ha amenazado desde su primer mandato, de “desastre de izquierda radical, enferma y peligrosa”.

El lunes, Trump amenazó con imponer dicha designación después de que un alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, prometió que la administración desmantelaría un supuesto “gran movimiento terrorista doméstico” que se vinculó con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

Trump ha culpado desde su primer mandato (2017-2021) a Antifa por diferentes acciones, desde violencia contra la policía hasta dirigir el 6 de enero de 2021 los disturbios contra el Capitolio en Washington.

Charlie Kirk fue asesinado a sus 31 años. | Foto: LightRocket via Getty Images

La aplicación de la ley federal incluye la lucha contra el terrorismo doméstico, pero Estados Unidos no tiene una lista de “organizaciones terroristas domésticas” designadas.

“Esta es solo una de muchas acciones que tomará el presidente para abordar las organizaciones de izquierda que fomentan la violencia política”, declaró un funcionario de la Casa Blanca al medio CNN ante el anuncio de Trump.

Desde el asesinato del activista político de extrema derecha, Kirk, —el miércoles 10 de septiembre— varios funcionarios del gobierno y líderes políticos han señalado que la tragedia se trató de un esfuerzo impulsado por la izquierda para perpetuar la violencia en el país. Lo que da fuerza al presidente para designar Antifa como un grupo terrorista.

Donald Trump, desde su primera administración, manifestó su intención de nombrar esta agrupación como terrorista. | Foto: GETTY IMAGES

El término Antifa es la abreviatura de antifascismo, y no es una organización estructurada, sino que es un movimiento social o ideología política. Esta denominación se emplea para definir a una persona, o un grupo de personas, que tiene ideales de extrema izquierda, que no se alinean con la ideología del Partido Demócrata.

“Antifa es terrible. Hay otros grupos”, dijo Trump desde su Despacho Oval, en la Casa Blanca, a inicios de esta semana. “Tenemos algunos grupos bastante radicales, y se han salido con la suya con el asesinato”, agregó, pese a que no brindó pruebas ni detalles de la investigación para sustentar su punto.