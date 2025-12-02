Suscribirse

Estados Unidos

Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

Los acuerdos se dan en medio de crecientes tensiones en el Caribe, provocadas por las presiones de Estados Unidos para hacer frente al narcotráfico y poner a Nicolás Maduro contra las cuerdas.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 3:41 a. m.
x
Presidentes de EE. UU., Donald Trump; y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. | Foto: Pete Marovich / Fotógrafo autónomo/Getty Images - NurPhoto / Colaborador/Getty Images

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron que están listos para cooperar en el combate al crimen organizado en una conversación telefónica este martes, según la presidencia brasileña.

El mandatario estadounidense evocó una “gran conversación” con Lula en la que también abordaron los aranceles y sanciones impuestas por Washington a Brasil.

“Me cae bien”, dijo Trump en la Casa Blanca de su par brasileño.

Durante el diálogo, Lula “enfatizó la urgencia de fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional” y Trump “resaltó su plena disposición a colaborar con Brasil y su total apoyo a las iniciativas conjuntas” con ese fin, según la presidencia brasileña.

Contexto: Presidente Lula lamenta que la amenaza de la fuerza militar se haya vuelto cotidiana en América Latina y el Caribe
Presidente Donald Trump
Presidente Donald Trump. | Foto: Getty Images

Lula repasó las operaciones recientes que su gobierno llevó a cabo en Brasil para “asfixiar financieramente” a las organizaciones delictivas, y mencionó ramificaciones que operan desde el exterior.

Contexto: Trump lanza nueva advertencia sobre Venezuela: “Acabaremos con esos hijos de ...”

Más tarde, en su red social, el estadounidense dijo que conversaron sobre “cómo nuestros países podrían trabajar juntos para detener el crimen organizado”.

El gobierno de Lula ha desplegado en los últimos meses varias operaciones contra el lavado de dinero y contra las principales organizaciones criminales de Brasil, como el Primeiro Comando da Capital (PCC).

La llamada entre Lula y Trump, que duró 40 minutos, ocurre cuando Estados Unidos impulsa una intensa campaña militar en el Caribe y el Pacífico para, según Washington, combatir el narcotráfico. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirma que el objetivo es derrocarlo.

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente de Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. | Foto: getty images

Los ataques estadounidenses dejaron hasta el momento 83 muertos en bombardeos de al menos 20 lanchas que, según Washington, transportaban drogas.

Lula había manifestado días atrás su preocupación por la presencia militar estadounidense en el Caribe, y dijo tener la intención de discutirlo con Trump. No obstante, no hubo ninguna mención a Venezuela en las comunicaciones de ambos gobiernos.

El juicio por golpismo contra el expresidente brasileño de ultraderecha Jair Bolsonaro, que acabó con una condena de 27 años de cárcel, tensó las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Trump denunció el proceso judicial como una “caza de brujas” contra su aliado y respondió imponiendo un arancel punitivo a Brasil en agosto y sanciones a autoridades brasileñas.

Nicolás Maduro se siente amenazado por Trump. | Foto: AP

“Como saben, sancioné (a Brasil) por algunas cosas que sucedieron”, dijo este martes Trump. Pero luego de un encuentro con Lula en octubre, el republicano eximió a buena parte de los productos afectados, entre ellos la carne y el café.

Lula calificó el martes de “muy positiva” la decisión, pero señaló que “aún hay otros productos con tarifas que deben ser discutidos” y dijo que Brasil “desea avanzar rápido en esas negociaciones”. Trump dijo que su encuentro con Lula “fijó las bases para un diálogo y acuerdo muy positivo a largo plazo”.

“Espero verlo y hablar con él pronto. ¡Mucho bien saldrá de esta nueva sociedad formada!”, añadió.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

2. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

3. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

4. Navidad millonaria: los números de Walter Mercado para ganar la lotería el 3 diciembre

5. Este sería el mejor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosBrasil

Noticias Destacadas

x

Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

Redacción Mundo
x

Trump vuelve a quedarse dormido, al parecer, mientras Marco Rubio hablaba a la prensa: este es el video del momento

Redacción Mundo
Donald Trump y Nicolás Maduro

“Lo hará”: Trump anticipa la inminente salida de Maduro luego de prometer que actuará “pronto” dentro de Venezuela

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.