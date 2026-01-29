Trump pidió acortar una reunión de gabinete porque era “bastante aburrida” y respondió a las críticas por sus aparentes siestas en vivo

El presidente Donald Trump pidió que una reunión con su gabinete fuera más corta, alegando que los anteriores encuentros fueron “bastante aburridos”. En varias reuniones similares, que son trasmitidas en vivo por la Casa Blanca, se ha visto al mandatario quedarse dormido mientras que un alto funcionario de su Gobierno habla.

“Vamos a pedirle a un par de personas que digan algunas palabras, y no vamos a repasar toda la mesa”, dijo Trump luego de abrir el encuentro este jueves, 29 de enero, en un discurso que duró 25 minutos. “Porque la última vez que tuvimos una conferencia de prensa, duró tres horas, y algunas personas dijeron ‘cerró los ojos’“.

Sin embargo, se le ha visto tomar aparentes siestas desde su despacho oval, rodeado de altos funcionarios u otros invitados. Aquello ha suscitado preguntas sobre su estado de salud, pese a que Trump sostiene que se encuentra perfectamente y que todos los exámenes médicos que se realiza revelan que se encuentra bien.

Trump joked that he "closed his eyes" during his last Cabinet meeting that was three hours long.



"Look, it got pretty boring."



"I didn't sleep, I just closed them because I want to get the hell out of here."pic.twitter.com/yW9AAULIRT — OSZ (@OpenSourceZone) January 29, 2026

Durante el gobierno del expresidente Joe Biden, hubo múltiples críticas de los republicanos debido a que este también solía quedarse, al parecer, dormido en encuentros gubernamental importantes. Incluso, Trump lo apodó “somnoliento Joe” y acostumbra a llamarlo así cuando critica su administración.

Trump vuelve a quedarse dormido, al parecer, mientras Marco Rubio hablaba a la prensa: este es el video del momento

En un par de entrevistas, se le ha preguntado a Trump sobre su aspecto adormecido. El pasado lunes, le dijo a New York Magazine que se debía que las reuniones de su gabinete eran “detestablemente aburridas”.

Miembros de su Gobierno defienden que Trump siempre está atento. Foto: Getty Images

“Tengo que sentarme y escuchar, y muevo la mano para que la gente sepa que estoy escuchando. Escucho cada palabra y estoy deseando salir”, se quejó entonces. “A veces me sacan una foto parpadeando, me pillan parpadeando”, siguió, y dijo que cerrar los ojos por un momento le “relaja mucho”.

“Volvió don perezoso”: Trump es captado dormido en plena conferencia en la Casa Blanca

Funcionarios del Gobierno han defendido su comportamiento. La portavoz de la Casa Blanca le dijo a la prensa que el presidente “escucha atentamente”; el jefe de gabinete, Will Scharf, dijo en una oportunidad que Trump “siempre está despierto, siempre alerta, siempre sabe qué está pasando”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que cerrar los ojos un momento es el “mecanismo de escucha” del mandatario.