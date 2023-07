Un ciudadano estadounidense cruzó la frontera hacia Corea del Norte y habría sido detenido

“Pensé que era una mala broma al principio, pero cuando no volvió, me di cuenta de que no era una broma, y luego todos reaccionaron y las cosas se volvieron locas”. El testigo dijo que no había soldados norcoreanos visibles donde el hombre corría, y que les dijeron que no los había desde la pandemia de coronavirus, cuando el Norte intentó sellar por completo sus fronteras con el mundo exterior.