¿Un inmigrante indocumentado puede viajar por Estados Unidos?

Para aclarar las dudas básicas que pueden surgir al respecto, la página web Abogado.com ofrece las siguientes respuestas: por regla general, un inmigrante indocumentado puede viajar dentro de Estados Unidos, ya que no existe ninguna ley que lo impida. Sin embargo, para poder hacer estos desplazamientos, hay aspectos que las personas indocumentadas no pueden pasar por alto, ya sea que viajen en avión, por tierra o por mar.

Viajar conduciendo su propio vehículo

Ante este hecho, los migrantes que no tienen un estatus legal deben contar con una licencia de conducción especial, llamada en algunos estados “tarjeta con privilegios para conducir”, la cual no es válida como identificación federal. Sin embargo, esta licencia no es aceptada en todos los estados, por lo que se debe consultar primero con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado en el que reside.

Viajar por avión

No podrá ingresar al punto de control de seguridad del aeropuerto si no proporciona una identificación aceptada, si no cumple con el proceso de verificación de identidad o no se puede confirmar su identidad.