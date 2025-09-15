Una madre demanda a Roblox por el suicidio de su hijo de 15 años, después de una interacción con un hombre que le pedía contenido adulto

Ethan Dallas, un joven de 15 años residente en San Diego, California, Estados Unidos, se quitó la vida después recibir extorsiones y ciberacoso sistemático por parte de Timothy O’Connor, un hombre que había conocido en el juego en línea Roblox.

Después de intercambiar mensajes con el hombre de 37 años a través de Roblox y posteriormente por la plataforma Discord, el sujeto le pidió a Ethan fotos de él desnudo. Una vez accedió, O’Connor lo amenazó con publicar dichas imágenes.

Discord es una app para intercambio de mensajes y post comunitarios. No tiene tanta censura como otras plataformas de mensajería. | Foto: GettyImages/PictureAlliance

Tras los hechos, Ethan le contó a su madre y se trató de tomar vías jurídicas. Sin embargo, el menor fallecido seguía jugando Roblox, al que accedió desde que tenía 7 años.

Después de que Ethan se quitó la vida en abril de 2024, su madre, Becca Dallas, inició una batalla legal con motivo de buscar justicia para su hijo.

Los alegatos

Según el New York Times, Dallas demandó a Roblox y Discord bajo el delito de homicidio culposo. En los alegatos, describe los potenciales peligros del juego, que está dirigido a menores de 13 años, pero donde cualquier adulto puede entrar e interactuar con los menores.

Por su parte, Alexandra Wash, socia del bufete de abogados Anapol Weiss, aseguró que “el objetivo es sentar un precedente legal que pueda responsabilizar a Roblox y a empresas de redes sociales como Meta y Snap por los depredadores de sus plataformas“.

A pesar de que no está dirigido a público adulto, estos pueden acceder al juego libremente. La app también permite intercambio de mensajes a través de chats entre usuarios. | Foto: Bloomberg via Getty Images

La ruta de la demanda instaurada en el Tribunal del Condado de San Francisco busca una alternativa a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, la cual protege a las empresas de asumir responsabilidades por las publicaciones de los usuarios.

Además, Dallas buscaría una indemnización económica por la angustia emocional causada por la muerte de su primogénito.

La plataforma y la seguridad de los menores

Según el Times, O’Connor había sido acusado en 2021 por posesión de pornografía infantil y transmisión de material perjudicial a menores. En 2023, se le catalogó como “mentalmente incapacitado” para ser juzgado.

Expertos advierten que estas plataformas son aprovechadas por pedófilos para hablar con posibles víctimas desde el anonimato e interactuando directamente con los menores. | Foto: Getty Images

Una vez Dallas supo de la situación, acudió a las autoridades pertinentes, sin embargo, recalca que en ese lapso su hijo siguió usando Roblox.

El juego en línea no tiene una edad mínima para crear la cuenta, pero la edad del usuario sí determina los controles parentales y el contenido al que puede acceder.

Además, tiene una opción de verificación de edad para acceder a contenido restringido para mayores de 17 años.

Incluso, los menores de 13 años requieren permiso parental para usar funciones del chat de las experiencias.

A pesar de los controles, es una realidad que adultos con intenciones pedófilas se infiltran en este tipo de plataformas para aprovecharse de los menores.