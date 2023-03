Video: el momento en el que un coyote ataca a un niño en Estados Unidos

En video quedó registrado el momento en el que un niño resultó herido luego de ser atacado por un coyote cuando se encontraba en la puerta de su casa.

El hecho se registró en Arizona, Estados Unidos, cuando el menor de un año y 8 meses se encontraba en la entrada de la vivienda, según se puede ver en unas imágenes captadas por una cámara de seguridad.

Se puede observar el momento en que la madre del niño, quien fue identificada como Kelly Pirozzi, llega acompañada de su hijo, quien se encuentra detrás de ella, quienes caminan desprevenidamente hacia la puerta de la vivienda.

De un momento a otro, por la parte derecha de la imagen se ve aparecer el animal que corre con sigilo hacia el pequeño y lo ataca.

El hecho no se ve en el plano del video, pero se observan las sombras del momento en el que el coyote se abalanza sobre el niño, quien grita. De inmediato, la madre, que se encontraba adelante del menor, reacciona y corre hacia él para ahuyentar al animal y socorrerlo cuando este agarraba del brazo a su hijo.

“Coyote ataca con saña a un niño pequeño en la entrada de su casa en Scottsdale, Arizona. El niño solo sufrió heridas leves”, escribió el ejecutivo de la NBCUniversal, Mike Sington, al publicar el video.

Coyote viciously attacks toddler in the driveway of his Scottsdale, Arizona home. The boy suffered only minor injuries. pic.twitter.com/wJ5UQCr2VN — Mike Sington (@MikeSington) March 26, 2023

La mujer alcanza a lanzar un grito y le pregunta al niño si está bien. “Oh ma god, are you ok?, oh my goodness, oh my goodness”, (Oh mi Dios, estás bien, madre mía, madre mía) dice varias veces?, mientras lo carga en sus brazos, según las sombras que se observan.

“El coyote debió vernos salir del coche y esperó el momento oportuno para perseguir a mi hijo”, narró la mujer, según la cadena de noticias CNN.

Y añadió que vivió momentos difíciles: “Es la adrenalina. Es, solo se siente, algo como lucha o huye”, señaló.

Otros ataques

Se trata de un nuevo incidente protagonizado por coyotes. Hace apenas tres días se presentó otro hecho, en el que fue atacado otro niño cuando se encontraba en el patio de una escuela ubicada apenas a 800 metros de su casa.

El niño tenía “marcas de rasguños en el estómago”, indicó el especialista en vida silvestre urbana del estado de Arizona, Darren Julian, quien cree que estos dos hechos podrían haber sido protagonizados por el mismo coyote.

Advirtió, sin embargo, que esta clase de hechos son inusuales, ya que no ha habido ninguno en el área de Phoenix desde 2017.

Desde el domingo las autoridades han intentado dar con el paradero del animal, pero ha sido difícil por las condiciones del terreno.

Señaló que desde el domingo las autoridades han intentado dar con el paradero del animal, pero advirtió que es un terreno difícil.

“Hay lavaderos desérticos que atraviesan estas zonas. Hay mucho follaje, densa cobertura”, explicó

Hizo un llamado a los padres de familia para permanecer “muy atentos”, incluso en los jardines de sus viviendas.

El llamado no solo a los habitantes de Scottdale, sino que se extendió también hacia el sector de Frank Lloyd Wright Boulevard.

Por su parte, la madre del pequeño atacado dijo: “Me gustaría que mis hijos estuvieran seguros, de que el coyote no estuviera merodeando por mi propiedad”.

Por su parte, el Departamento de Caza y Pesca de Arizona señaló que este “coyote muestra poco miedo a las personas y puede haber sido alimentado ilegalmente en el pasado”, según un comunicado a propósito de estos incidentes.

Por su parte, la policía pidió también a los habitantes de la zona mantener a sus mascotas en el interior de las viviendas porque los coyotes se alimentan de gatos, perros y otros animales más pequeños.

El llamado no solo a los habitantes de Scottdale, sino que se extendió también hacia el sector de Frank Lloyd Wright Boulevard.

“Recuerdo a mi hijo de cinco años gritando: “coyote, coyote”, narró a CNN Curt Miaso padre de una menor.

De acuerdo con esta persona, se encontraba la tarde del sábado junto con su familia en Astec Park, cuando el menor de un año de edad fue atacado por el coyote. “Sucedió muy rápido” dijo.