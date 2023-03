Estados Unidos: encuentran un hombre muerto en una casa con más de 200 reptiles, entre ellos 60 serpientes venenosas

Este 27 de marzo, las autoridades de Pensilvania, Estados Unidos, informaron sobre un hecho que ya ha venido atemorizando a millones de ciudadanos en la zona. Pues bien, la llamada a emergencias de un hombre que alertó a la policía luego de que su compañero de casa no respondiera a su llamado, llevó a encontrar más de 150 especies de animales silvestres en un mismo espacio.

Pues bien, el hecho se desarrolló en una casa de Aliquippa, lugar donde llegaron los agentes y encontraron al joven que no respondía efectivamente, muerto. Y aunque no ha sido informada la causa de muerte, puesto que la víctima fue un hombre de 23 años, la policía encontró más de 100 serpientes, al menos 60 de ellas venenosas, un caimán, una lagartija, entre otros, según recoge el medio local CBS News.

Serpiente cobra en hábitats naturales.

“Había una cobra allí, una serpiente de cascabel, mambas negras (...) Los profesionales revisaron el exterior de la casa y los patios circundantes (...) Los vecinos no deben preocuparse, todos fueron retirados”, fueron las palabras del Jim Bologna, oficial de Policía de Pittsburgh, según recogió el medio citado.

“Había una cantidad estimada de 200 serpientes dentro de esta casa. Quiero decir que el 75 % de estas serpientes y lagartijas dentro de la casa eran venenosas”, indicó el oficial de protección humanitaria, Tristan Wenzig, para el medio local WTAE, agregando que muchos de los animales presentes en la casa eran un riesgo para la comunidad local.

Además de los animales, también encontraron una pequeña de 3 años dentro de la casa, quien fue llevada a un centro de atención infantil del gobierno.

“Estas personas tienen un negocio que administran. Venden reptiles, venenosos y no venenosos. Se acaban de mudar aquí, hace dos meses más o menos”, indicó Bologna para CBS, agregando que quienes llevaran el negocio podrían acarrear multas de hasta mil dólares por reptil.

Las autoridades encontraron un caimán entre los animales.

Mujer fue condenada por torturar y luego comerse a un hámster

Una mujer en Inglaterra fue condenada a prisión luego de que en un acto de locura torturó, descuartizó y luego devoró a su propia mascota, un pequeño hámster llamado Mr. Nibbles. La mujer, quien confesó ser adicta a las drogas, deberá pagar una pena de 12 meses de prisión por el acto cruel.

Como Emma Parker, de 39 años de edad, fue identificada la responsable del hecho que generó indignación en el Reino Unido. El juez encargado de impartir justicia en este caso calificó el accionar de Parker de “abominable”.

La mujer, originaria de Lincolnshire, Inglaterra, quedó grabada en un video en donde se le pudo observar realizando actos de crueldad animal a Mr. Nibbles, el hámster de su propia hija. Las imágenes fueron publicadas en el mes de mayo del 2022.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) se percató del hecho y de inmediato inició los protocolos investigativos para llevar a la responsable ante la justicia.

El video se hizo viral en las redes sociales, generando millones de reacciones de indignación en todo el mundo, situación que llevó a la mujer a los estrados judiciales; allí entregó algunas explicaciones que no fueron del todo creídas por las autoridades.

La implicada se negó a revelar la identidad de las personas que la acompañaron el día en que se cometió el delito - Foto: Getty Images

Uno de los argumentos entregados por la defensa de Emma Parker señala que la mujer decidió quitarle la vida a Mr. Nibbles para evitar el sufrimiento del animal tras un ataque del que fue víctima por un perro de la zona. Versión que fue totalmente descartada por el juez del caso.

La implicada se negó a revelar la identidad de las personas que la acompañaron el día en que se cometió el delito, sin embargo, se refirió a ellos como malas personas.

Para el veredicto del caso fue necesario el concepto de un veterinario, quien el observar las imágenes descartó la posibilidad de que la mujer estuviera ayudando al pequeño animal aliviar su sufrimiento, por el contrario, Mr. Nibbles sufrió profundo dolor hasta el momento de su muerte, informó Mirror.