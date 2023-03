Atención: identifican a joven que protagonizó tiroteo en Nashville, se trata de una mujer transgénero

Este lunes, 27 de marzo, una mujer fue protagonista de un tiroteo en estado de Nashville, en el sur de Estados Unidos. El tiroteo sucedió en el colegio cristiano y privado, The Covenant School. La joven acabó con la vida de tres menores de edad y tres adultos y fue abatida por la Policía.

La Policía había dicho que se trataría de una exalumna del colegio y la había identificado como una mujer de 28 años. Ahora se sabe la identidad de la joven, se trata de una mujer blanca de 28 años llamada Audrey Hale, que había asistido efectivamente en algún momento a esta escuela.

De acuerdo con el perfil difundido, de la red Linkedin, la joven afirmaba que era ilustradora y diseñadora gráfica. - Foto: Imagen difundida desde @AlertaMundial2

Haley, que también residía en la ciudad de Nashville, estaba armada con al menos dos rifles de asalto y una pistola. Haley habría entrado a las instalaciones del colegio por medio de una puerta lateral y no la principal.

¿Quién era Audrey Hale?

Algunos canales que han compartido inicialmente información sobre la joven, han dado a conocer una información parcial, que apunta a que Hale era biológicamente una mujer, pero se identificaba como “él”, de acuerdo con información publicada en su cuenta de Linkedin.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: NBC News informó la identidad del tirador de Nashville, que mató a 6 personas incluidos tres niños, como "Audrey Hale", una mujer biológica de 28 años que se identifica como "Él / Él" en su LinkedIn. pic.twitter.com/FLnFfO627C — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 27, 2023

De acuerdo con ese perfil que se ha dado ha difundido, la joven afirmaba que era ilustradora y diseñadora gráfica y en una de las fotografías se ve a Hale en una vestimenta más afín a un joven que a una mujer. El portavoz de la policía, en la rueda de prensa, respondió de manera afirmativa cuando se le preguntó si Hale se identificaba como una mujer transgénero: “sí, se identificaba como transgénero”.

Tiroteos en mujeres, poco comunes

De acuerdo con el diario New York Post, las mujeres representan solamente el 2 % del total de los tiradores masivos en el país, según la base de datos del Proyecto de Violencia. Hale sería la quinta mujer que protagoniza un tiroteo, en la historia de los Estados Unidos.

Las mujeres representan solamente el 2 % del total de los tiradores masivos en el país, según la base de datos del Proyecto de Violencia. - Foto: via REUTERS

Aunque la Policía acudió rápidamente al sitio, la joven alcanzó a efectuar numerosos disparos a medida que caminaba por el establecimiento, que tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados. Además de las personas fallecidas, varios más resultaron heridos.

“Podemos confirmar que tenemos varios pacientes. Los padres que vienen a la escuela deben ir a 20 Burton Hills en este momento. Esta es una escena activa”, dijo el departamento de Bomberos de la ciudad, en un comunicado.

Respuesta rápida

La Policía resaltó que al ser una escuela privada, no había un cuadrante de la policía directamente asignado al lugar: “Esta es una iglesia que opera una escuela privada. No había personal de la policía asignado a esa escuela, de ningún tipo”, dijo un vocero policial, según el diario The Independent.

La institución dice que atendió la llamada a las 10:13 a. m. La atacante fue asesinada a tiros a las 10:27, 14 minutos después de recibida la notificación de los hechos.

La Policía dice que atendió la llamada a las 10:13 a. m. La atacante fue asesinada a tiros a las 10:27, 14 minutos después de recibida la notificación de los hechos. - Foto: via REUTERS

La Policía entró por la planta baja y escuchó disparos en el segundo piso, inmediatamente las autoridades subieron e identificaron a Hale.

¿Qué dice la Casa Blanca?

Desde la Casa Blanca una vez más hubo manifestaciones sobre un mejor control de armas: “¿Cuántos niños más tienen que ser asesinados antes de que los republicanos en el Congreso den un paso adelante y actúen para aprobar la prohibición de armas de asalto, cerrar las lagunas en nuestro sistema de verificación de antecedentes o exigir el almacenamiento seguro de armas? Tenemos que hacer algo”, dijo este lunes Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, quien además aseguró que Biden está en contacto con las fuerzas del orden público para aclarar lo sucedido en Nashville.

El presidente Joe Biden reconoció la velocidad con la que las fuerzas de seguridad respondieron y calificó el crimen de “repugnante” y “descorazonador”.