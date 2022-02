“A la Corte hay que ponerla en su sitio”: indignación entre los conservadores por fallo sobre el aborto

Los conservadores, indignados por la decisión de la Corte Constitucional de dar legalidad al aborto, inclusive hasta la semana 24 de gestación, propusieron reformas a ese tribunal y “ponerlo en su sitio”.

En entrevista con SEMANA, el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes Alzate, dijo que la determinación de la Corte prácticamente está autorizando que se mate a un niño. Y añadió que eso es “criminal”.

SEMANA: ¿cuál es su opinión sobre la decisión de la Corte Constitucional de llevar hasta la semana 24 de gestación la legalidad del aborto?

OMAR YEPES ALZATE (O. Y. A): me parece un despropósito. A las 24 semanas ya hay formación humana en el vientre materno. La figura del aborto se convierte en figura criminal. Prácticamente se está matando a un niño.

Manifestaciones a favor de la despenalización del aborto - Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿podría decirse que la Corte está por lo menos tolerando una figura criminal, como usted dice?

O. Y. A.: desde luego. Repito: a los 24 meses ya hay formación humana en el vientre materno.

SEMANA: ¿ustedes los conservadores creen que esto es un atentado contra la vida?

O. Y. A.: el conservatismo y la Iglesia desde siempre hemos ido de la mano en aspectos como este. El liberalismo y la izquierda son muy laxos en materia religiosa y de moral. Podría agregarse que en materia de la vida.

SEMANA: ¿los colombianos, al escuchar a unos y otros, establecerán la diferencia y fijarán sus posiciones en estas elecciones?

O. Y. A.: claro que sí. Es el mecanismo más expedito.

SEMANA: ¿en qué momento sería el referendo?

O. Y. A.: tan pronto se instale el nuevo Congreso el conservatismo lo promoverá. Nuestro candidato David Barguil y el propio expresidente Pastrana así lo reclaman.

SEMANA: usted ha dicho que también hay que reformar la Corte porque está invadiendo terrenos del legislativo. ¿Qué propone?

O. Y. A.: la Corte Constitucional se ha vuelto soberana y no solo da órdenes al Ejecutivo y al Legislativo, sino que les fija términos perentorios en algunos aspectos, y en casos, invade funciones. Ha llegado al extremo de arrebatar al constituyente derivado. A la Corte hay que ponerla en su sitio y llevarla de nuevo a que guarde la Constitución y no se exceda, que no invada terrenos ajenos.

Presidente Duque, en desacuerdo con decisión de Corte sobre el aborto: ¿por qué? - Foto: Presidente Duque, en desacuerdo con decisión de Corte sobre el aborto: ¿por qué?

SEMANA: ¿qué quiere decir con poner la Corte en su sitio?

O. Y. A.: impedir que se salga de su rol. Que la Corte sea guardián de la Constitución pero que se limite a interpretarla conforme el querer del constituyente, sin apelar a teorías, que pudieran llamarse exóticas, para invadir funciones de los otros poderes, impedir su modificación o interpretar la Carta según la tendencia ideológica de algunos de sus integrantes.

SEMANA: ¿cómo se puede obligar a la Corte Constitucional a que no se desborde?

O. Y. A.: disponiendo en la propia Constitución, con entera claridad, hasta dónde puede llegar, e investigando y sancionando a sus magistrados si no cumplen estrictamente con lo ordenado. Esa es función del Congreso que no se debe eludir.

SEMANA: nadie ha podido reformar la Corte Constitucional, porque ella es la centinela de la Constitución. ¿Hay caminos para reformar la Corte Constitucional?

O. Y. A.: claro que hay caminos. El constituyente primario o el de legatario (el Congreso) ejerciendo el poder. Siempre se ha dicho que los temas constitucionales son temas de poder. El Ejecutivo y el Legislativo no se pueden dejar desbordar o arrebatar el poder, deben ejercerlo sin sumisión

SEMANA: usted dice que la decisión de la Corte es prácticamente una autorización para matar niños, pero es la decisión del tribunal constitucional.

O. Y. A.: mientras el constituyente primario o el delegatario (el Congreso) no deroguen, tomen medidas, hay que respetar lo dispuesto por la Corte. Estamos en un Estado de Derecho.

SEMANA: usted también plantea que prácticamente de la decisión de la corte derivará en acciones crimínales, pero legales. ¿Cómo es eso?

O. Y. A.: abortar cuando el niño está prácticamente formado en el vientre materno es un crimen, es una posición mental y religiosa, filosófica pudiera decirse, pero si la Corte lo dispuso para los casos autorizados con anterioridad, formalmente no hay delito.