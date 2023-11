Acuerdan retiro de tropas del Ejército en Alto Mira y frontera de Tumaco tras consenso con comunidades

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial del Ejército Nacional. | Foto: Ejército Nacional

“Aquí la comunidad sí está cansada de cultivar hoja de coca, pero el estado debe cumplir con los acuerdos de la Habana en el punto uno de la reforma agraria, porque para nadie es un secreto que los cultivos ilícitos ya no son rentables y escasamente está dando para comer (…) El Gobierno nacional cree que, con traer unas gallinas y unos marranos, ya esos son proyectos productivos con los cuales vamos a dejar de cultivar la hoja de coca. Pues está equivocado porque lo que aquí se necesita en una transformación del territorio estructural que permita a los campesinos sacar sus productos como el cacao, plátano y otros más, pero que se garantice su comercialización”, dijo a Blu Radio Elier Martínez, líder social del Alto Mira y Frontera.

“El Ejército no tiene por qué pedirle permiso a nadie para poder moverse en el territorio nacional”

“Hasta donde yo entiendo, el Ejército no salió de El Plateado por su propia voluntad y estoy convencida de que va a volver a El Plateado por voluntad del presidente Gustavo Petro. Esos supuestos acuerdos que plantean las disidencias de las Farc deben ser una interpretación para tratar de legitimar lo que están haciendo, que es totalmente inaceptable”, dijo la senadora Clara López.

“Y evidente le exige al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que retire al Ejército de cualquier parte del territorio y simplemente se contesta que sí. A mí me parece que eso no tiene perdón. El Ejército no tiene por qué pedirle permiso a nadie para estar en cualquier zona del territorio, finalmente es la Fuerza Pública y es a quien le corresponde desarrollar la protección de la población civil. Yo estoy de acuerdo con que nunca debió salir –de El Plateado–, pero salió finalmente”, señaló Luna en Vicky en Semana.