Alcalde de Arauca culpa directamente al presidente Petro de lo ocurrido: “me toca sacar de mi sueldo”

Juan Quenza, alcalde de Arauca, culpó al presidente, Gustavo Petro, tras la tragedia ocurrida el domingo anterior: Jorge Armando Tapia, subintendente de la Policía Nacional y jefe de su equipo de seguridad, fue asesinado con sevicia por presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Desde que llegué a la alcaldía de Arauca me he dado como propósito que en las fechas de conmemoración del ELN, de la FARC o disidencias de la FARC, no me conviertan la capital del departamento de Arauca en un festejo de estos grupos al margen de la ley. Eso veníamos haciendo durante estos dos años. El día jueves a las 4 de la tarde realicé un consejo de seguridad acompañado por Ejército, Armada, Policía, Fiscalía y organizamos todo el plan estratégico. Dos bandidos de estos llegaron a instalar estas banderas y estas pancartas a lo largo y ancho del municipio. Pues el ELN, en un accionar criminal, atentó contra la humanidad de mi gran amigo Jorge, 23 impactos le propiciaron en su en su cabeza”, explicó el alcalde de Arauca, al referir que los guerrilleros asesinaron con sevicia a su jefe de seguridad por obstruir conmemoraciones guerrilleras en la ciudad y en el departamento.

“Fue algo muy cruel que nos está doliendo a la familia, al equipo, a la administración y más a los araucanos, porque era un muchacho que tenía un hijo de 7 años aquí, en Arauca, que había llegado a hacer patria desde la ciudad de Cúcuta y pues finalmente el año pasado hizo su curso y logró ascender en la Policía Nacional. Y lamentamos esto profundamente, no se metía con absolutamente nadie, muy respetuoso. Nunca le tuve que llamar la atención. Conmigo llevaba año y medio”, agregó el alcalde de Arauca, en declaraciones que dio a Blu Radio.

La Alcaldía de Arauca lamentó estos hechos. | Foto: Alcaldía de Arauca

Tras explicar qué sucedió, el alcalde Juan Quenza señaló de forma directa al presidente, Gustavo Petro, como el responsable. “El presidente de la República es el responsable de todo lo que está ocurriendo en nuestro territorio, es Gustavo Petro. Nos ha abandonado los territorios, ha permitido el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley y hoy, sin vergüenza y sin absolutamente nada, tengo que decirlo, Gustavo Petro permitió el fortalecimiento de todas las estructuras delictivas del departamento y de la Nación”.

Posteriormente, dijo el alcalde de Arauca: “Vienen, asesinan a nuestros policías, asesinan a los civiles y cruzan en una canoa y se resguardan bajo las naguas del gobierno venezolano y de la guardia venezolana. Eso nos tiene completamente indignados”. Al ser consultado respecto a por qué señaló directamente al presidente Petro, el alcalde aseguró que el recorte del presupuesto a la Fuerza Pública, desde la Casa de Nariño, ha llegado al punto de que él tiene que sacar de su salario para ayudar a los uniformados a ejercer su trabajo.

“Como alcalde de ciudad capital nunca en la historia habíamos sacado recursos públicos para entregarle 20 motos al Ejército, un fusil antidron, camionetas y de todo y ahora lo curioso es que me toca sacar de mi sueldo para darles combustible a mi fuerza pública porque el recorte presupuestal del Gobierno, especialmente a nuestra fuerza pública, es impresionante. Lo que más me solicitó el Ejército, la Armada y la Policía fue que les entregara combustible y les autoricé combustible en una estación de servicio de Arauca. Mensualmente me toca darle 2, 3, 4 millones de pesos en combustible para que puedan operar en mi territorio porque es impresionante el recorte del presupuesto de nuestra fuerza pública”, dijo el alcalde.

Jorge Tapias fue asesinado el sábado 13 de septiembre. | Foto: Facebook: Jorge Tapias

“A eso es que estamos sometidos. Yo saqué plata de recursos del municipio de Arauca, que eso no se había hecho para fortalecer la la fuerza pública”, agregó, al indicar que cuando no hay recursos simplemente las motos y los vehículos se quedan “paralizados”.