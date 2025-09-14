Asesinan a subintendente de la Policía y jefe de seguridad del alcalde de Arauca

Arauca amaneció este domingo con la triste noticia del asesinato de Jorge Armando Tapia, subintendente de la Policía Nacional y jefe del equipo de seguridad del alcalde Juan Qüenza, en medio de hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

La noticia la dio a conocer la propia Alcaldía de Arauca, que en la noche del sábado, 13 de septiembre, confirmó el trágico hecho a través de sus redes sociales, donde también expresó sus condolencias a la familia del uniformado.

El homicidio del uniformado se presentó en un establecimiento nocturno en el sector conocido como El Remolino, en el municipio de Arauca, donde Tapia fue asesinado con varios disparos propinados por sus agresores.

“La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de quien hacía parte del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza”, señaló la Alcaldía de Arauca en un comunicado a la opinión pública.

Y agregó: “En este difícil momento, expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, reconociendo la entrega y el compromiso con los que cumplió su labor”.

Tras la noticia, las autoridades pusieron en marcha un operativo especial de seguridad, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del homicidio, del que por el momento no se conocen mayores detalles.

Tras el asesinato se conocieron diferentes reacciones en rechazo a los hechos ocurridos en la noche del sábado. Uno de los primeros fue el senador José Vicente Carreño, del Centro Democrático.

“Condenamos el asesinato de nuestro Intendente Jorge Armando Tapias, de la Policía Nacional, asignado a la seguridad del alcalde de Arauca. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y exigimos con firmeza justicia y el fin de la violencia que afecta a nuestra región”, señaló el congresista.

El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, envió un mensaje de condolencias por la muerte de su jefe de seguridad, en el que aprovechó para agradecer el tiempo que estuvo a su lado cuidando de su seguridad.

“Gracias Amigo Jorge Tapias por siempre estar al lado mío, por convertirse en mi sombra, en mi protección. Me queda el dolor en el pecho, pero muchas carcajadas y vivencias, JAMÁS LE LLAMÉ LA ATENCIÓN PORQUE HACÍA SU TRABAJO IMPECABLE, Usted fue un Señor siempre MI CABO TAPIAS cuando alguien le dijo Jorge lo miré y me reí y le dije cual Jorge, es Tapias, DON TAPIAS. Vuela Alto”, escribió Qüenza en sus redes sociales.