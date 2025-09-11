Decomisan arsenal de explosivos en Arauca: Segunda Marquetalia iba a atacar a la fuerza pública

Las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia siguen planeando ataques contra la fuerza pública en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional dio a conocer que lograron la ubicación y posterior destrucción de varios depósitos ilegales que contenían más de media tonelada de explosivos y material bélico.

De acuerdo con las autoridades, el material decomisado iba a ser utilizado para atacar a las Fuerzas Militares y de Policía, pero también la infraestructura del Estado colombiano.

“En desarrollo de operaciones ofensivas en zona rural del departamento de Arauca, donde convergen los municipios de Puerto Rondón, Tame y Arauquita, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 8 lograron la localización, desmantelamiento y destrucción de varios depósitos ilegales pertenecientes al grupo armado organizado (GAO-r) Subestructura 28″, explicaron desde la institución militar.

Asimismo, precisaron que lograron la destrucción de “más de media tonelada de explosivos que serían utilizados para la fabricación de artefactos que serían lanzados mediante drones, además de la instalación de aproximadamente 400 minas antipersonales, con lo que se evitó además la fabricación de cerca de 1000 artefactos explosivos más”.

Artefactos explosivos decomisados. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Los uniformados también decomisaron material de intendencia e insumos médicos para la atención de los disidentes heridos en medio de los combates con la fuerza pública.

“La operación representa un golpe contundente a las capacidades operativas de la Subestructura 28, al tiempo que contribuye significativamente a la seguridad y bienestar de la población civil, permitiendo el libre tránsito por la zona y el retorno a las actividades productivas como la ganadería y el cultivo de productos de pancoger”, indicó el Ejército Nacional.

Del mismo modo, precisaron que las operaciones militares se mantendrán en esta zona de Arauca con el fin de poder seguir afectando el accionar de los ilegales que genera terror en esta sección de Colombia.

“Todo el material explosivo fue destruido de manera controlada por expertos del Ejército Nacional, siguiendo estrictas medidas de seguridad para proteger tanto al personal militar como a la comunidad cercana y el medio ambiente”, agregaron.

Operaciones militares. | Foto: Ejército Nacional