Una grave situación de orden público se registra en el Bajo Cauca antioqueño en regiones como Puerto López. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en la zona se presentan confinamientos, desplazamientos y ataques con drones.

La fuerza pública verifica grave situación de orden público en el Bajo Cauca, antioqueño. Foto: Captura X @PoliciaAntiNar

Sobre la situación, dijo la Defensoría del Pueblo: “Advertimos que la situación que enfrenta el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, Antioquia, se ha convertido en una de las principales expresiones de la disputa que actualmente sostienen las disidencias de Calarcá del Bloque Magdalena Medio y el Clan del Golfo, autodenominado EGC”.

Explicó la Defensoría del Pueblo que la guerra se debe “por el control territorial, los corredores estratégicos y las rentas ilegales que se generan en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y las zonas limítrofes del nordeste antioqueño”.

Las disidencias de Calarcá siguen generando crisis de orden público en el país. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Así mismo, indicó: “Durante los últimos meses se ha registrado una escalada de las hostilidades con graves impactos sobre la población civil. Entre enero y mayo de 2026, hemos documentado al menos dos eventos de confinamiento y cinco de desplazamiento forzado masivo, además de amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, afectaciones a bienes civiles y ataques con drones y explosivos en veredas como Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada”.

Tras la situación grave humanitaria en el Bajo Cauca, fuentes de la fuerza pública indicaron que se está verificando lo que está denunciando la Defensoría del Pueblo.

El Clan del Golfo de Chiquito Malo, está en guerra con Calarcá en el Bajo Cauca, antioqueño. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Hemos conocido también reportes sobre el uso recurrente de sistemas aéreos no tripulados (Drones) adaptados para el lanzamiento o activación de artefactos explosivos en el marco de la confrontación armada”, reportó la Defensoría del Pueblo.

Agregó que la guerra con drones de los grupos criminales ha afectado a la población civil. “De acuerdo con la información recopilada, estos medios y métodos de combate han generado afectaciones sobre viviendas, infraestructura comunitaria y otros bienes de carácter civil, incrementando los riesgos para la población que habita en las zonas de confrontación”.