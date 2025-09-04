Suscribirse

Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

Las operaciones en esta compleja zona del país no cesan.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

4 de septiembre de 2025, 4:18 p. m.
CTI de la Fiscalía inspeccionó los cuerpos sin vida de los guerrilleros.
CTI de la Fiscalía inspeccionó los cuerpos sin vida de los guerrilleros.

Los combates del Ejército Nacional con integrantes del ELN no se detienen en el departamento de Arauca. Se conoció que en una de las operaciones que adelantaba la fuerza pública en la zona con la subestructura 28 José María Córdova, se dio de baja a tres guerrilleros.

En esta operación también participaron la Armada Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Todo ocurrió en la vereda El Palmar, municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

“Durante la operación, se logró la muerte de tres sujetos pertenecientes a esta estructura, así como la incautación de un significativo arsenal y material logístico que fortalecía sus acciones terroristas”, explicaron desde el Ejército Nacional.

Contexto: El veto del ELN al Centro Democrático en Arauca

Según la institución militar, entre material incautado se encuentran cuatro fusiles, dos escopetas, más de 650 cartuchos de diferentes calibres, proveedores y 30 uniformes camuflados, además de arneses, cinturones, chalecos, equipos de campaña y abundante intendencia.

“En lo referente a explosivos, fueron hallados 40 balones bomba, 31 canecas con ANFO, artefactos explosivos improvisados listos para ser lanzados desde drones o activados por presión, rampas de lanzamiento, pólvora negra y granadas de mortero, material con el cual se pretendía ejecutar acciones criminales en contra de la población civil y la Fuerza Pública”, explicaron en un comunicado.

Elementos decomisados por el Ejército.
Elementos decomisados por el Ejército.

El Ejército señaló que lograron decomisar “una antena satelital con equipos de comunicación, un tractor con tráiler, víveres, cuadernos con información manuscrita y dos plantas eléctricas portátiles, elementos que evidencian la capacidad logística y tecnológica de esta organización al margen de la ley”.

Han dicho desde el Ejército que no han cesado las operaciones militares en esta zona, que colocan en jaque la tranquilidad de la población civil.

“Este resultado constituye un golpe estratégico y contundente contra el GAO-r Subestructura 28, debilitando sus capacidades de planeamiento y ejecución de acciones terroristas que atentan contra la seguridad de los habitantes de Arauca, la Fuerza Pública y la infraestructura crítica del Estado”, detallaron.

Fusiles y proveedores.
Fusiles y proveedores.
Contexto: Ataque del ELN deja a dos policías muertos en Saravena, Arauca: eran investigadores de la Sijin

Igualmente, señalaron que siguen con el desarrollo de estas labores en terreno: “El Ejército Nacional, en coordinación con las demás instituciones del Estado, continuará manteniendo el desarrollo de operaciones militares sostenidas en esta zona del país, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía, la seguridad y el bienestar de todos los colombianos”.

