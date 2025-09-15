ELN detrás de asesinato de un subintendente de la Policía, jefe de seguridad del alcalde de Arauca

En Arauca, Arauca, fue asesinado el subintendente Jorge Tapias, jefe de seguridad del alcalde Juan Qüenza, cuando se encontraba departiendo en un establecimiento nocturno. Fue abordado por un hombre armado que le disparó hasta dejarlo sin vida.

Y es que este crimen habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el marco de la celebración de sus 45 años por medio del frente Domingo Laín.

“Dos sujetos desconocidos, llegaron al lugar donde departía y lo acribillaron de una manera vil. Quiero hacer un llamado a los grupos armados al margen de la ley, especialmente al Ejército de Liberación Nacional, a su frente Domingo Lain. De esta manera no había que conmemorar esta fecha que para ustedes es importante, pero para nosotros como Araucanos causa luto y dolor”, dijo el mandatario a Blu Radio.

El ataque armado, que ocurrió la noche del sábado, 13 de septiembre, generó repudio entre la comunidad que rechazó el hecho a tal punto que el mismo alcalde anunció un consejo de seguridad en la que tomaría medidas. Asimismo, señaló que las autoridades judiciales se encuentran trabajando a toda marcha con el fin de poder judicializar a los responsables de este acto criminal.

La Alcaldía de Arauca lamentó estos hechos. | Foto: Alcaldía de Arauca

Lo que se ha conocido es que el uniformado integraba el equipo de seguridad del mandatario desde hace un año y medio aproximadamente.

“Esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda, donde pierde la vida un gran hombre, un gran amigo, que en este año y medio me brindó su amistad, me acompañó sin nunca decirme no, que siempre estaba a disposición y su mayor alegría era su familia”, rechazó el alcalde.

Al mismo tiempo, envió un mensaje de solidaridad a su familia: “Mi solidaridad con su familia y todos sus amigos, sus compañeros de trabajo y cercanos. Jorge Tapias, mi jefe de protección, fue vilmente asesinado la noche de hoy. Siento un dolor inmenso porque es como un miembro de mi familia, con el cual compartía mucho más tiempo que con mi propia esposa e hija”.

Asesinan a Jorge Armando Tapia, jefe de protección del alcalde del municipio de Arauca. | Foto: Alcaldía de Arauca/Getty Images/iStockphoto

Tras lo sucedido, se conocieron varios mensajes de apoyo por parte de varios alcaldes del país, como el de Jaime Andrés Beltrán de Bucaramanga.

“Toda nuestra solidaridad con la familia del Subintendente Jorge Tapias, con el alcalde Juan Quenza y con toda la gente de Arauca. El terrorismo se sigue apoderando de nuestras capitales; los criminales ponen bombas, asesinan inocentes y todo parece empeorar en el país", expresó Beltrán.