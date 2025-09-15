Suscribirse

Arauca

ELN detrás de asesinato de un subintendente de la Policía, jefe de seguridad del alcalde de Arauca

El uniformado estaba departiendo cuando hombres armados le dispararon.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de septiembre de 2025, 12:19 p. m.
Jorge Tapias fue asesinado el sábado 13 de septiembre.
Jorge Tapias fue asesinado el sábado 13 de septiembre en Arauca. Integraba la Policía Nacional y el esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Qüenza. | Foto: Facebook: Jorge Tapias

En Arauca, Arauca, fue asesinado el subintendente Jorge Tapias, jefe de seguridad del alcalde Juan Qüenza, cuando se encontraba departiendo en un establecimiento nocturno. Fue abordado por un hombre armado que le disparó hasta dejarlo sin vida.

Y es que este crimen habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el marco de la celebración de sus 45 años por medio del frente Domingo Laín.

“Dos sujetos desconocidos, llegaron al lugar donde departía y lo acribillaron de una manera vil. Quiero hacer un llamado a los grupos armados al margen de la ley, especialmente al Ejército de Liberación Nacional, a su frente Domingo Lain. De esta manera no había que conmemorar esta fecha que para ustedes es importante, pero para nosotros como Araucanos causa luto y dolor”, dijo el mandatario a Blu Radio.

Contexto: Asesinan a un subintendente de la Policía, jefe de seguridad del alcalde de Arauca

El ataque armado, que ocurrió la noche del sábado, 13 de septiembre, generó repudio entre la comunidad que rechazó el hecho a tal punto que el mismo alcalde anunció un consejo de seguridad en la que tomaría medidas. Asimismo, señaló que las autoridades judiciales se encuentran trabajando a toda marcha con el fin de poder judicializar a los responsables de este acto criminal.

La Alcaldía de Arauca lamentó estos hechos.
La Alcaldía de Arauca lamentó estos hechos. | Foto: Alcaldía de Arauca

Lo que se ha conocido es que el uniformado integraba el equipo de seguridad del mandatario desde hace un año y medio aproximadamente.

“Esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda, donde pierde la vida un gran hombre, un gran amigo, que en este año y medio me brindó su amistad, me acompañó sin nunca decirme no, que siempre estaba a disposición y su mayor alegría era su familia”, rechazó el alcalde.

Al mismo tiempo, envió un mensaje de solidaridad a su familia: “Mi solidaridad con su familia y todos sus amigos, sus compañeros de trabajo y cercanos. Jorge Tapias, mi jefe de protección, fue vilmente asesinado la noche de hoy. Siento un dolor inmenso porque es como un miembro de mi familia, con el cual compartía mucho más tiempo que con mi propia esposa e hija”.

Contexto: Fentanilo en poder de las disidencias de Iván Márquez: así obtienen la poderosa droga de uso restringido en Colombia
Asesinan a Jorge Armando Tapia, jefe de protección del alcalde del municipio de Arauca.
Asesinan a Jorge Armando Tapia, jefe de protección del alcalde del municipio de Arauca. | Foto: Alcaldía de Arauca/Getty Images/iStockphoto

Tras lo sucedido, se conocieron varios mensajes de apoyo por parte de varios alcaldes del país, como el de Jaime Andrés Beltrán de Bucaramanga.

“Toda nuestra solidaridad con la familia del Subintendente Jorge Tapias, con el alcalde Juan Quenza y con toda la gente de Arauca. El terrorismo se sigue apoderando de nuestras capitales; los criminales ponen bombas, asesinan inocentes y todo parece empeorar en el país", expresó Beltrán.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La administración Trump recorta fondos para el tratamiento de un virus que impacta cientos de países; podría afectar millones de vidas

2. Confesiones de María Claudia Tarazona contra María Fernanda Cabal agudizan disputas en el uribismo y golpean al Centro Democrático: “Causan daño”

3. ¿Abandonará la cocina? Revelan razón por la que Luis Fernando Hoyos está ausente en ‘MasterChef’; dejó en el limbo su regreso

4. ELN detrás de asesinato de un subintendente de la Policía, jefe de seguridad del alcalde de Arauca

5. Manchester United tomó decisión con Ruben Amorim, tras nuevo papelón en la Premier League

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ELNAraucaAsesinatoPolicía Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.