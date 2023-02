Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, fue citado a audiencia pública por tratar de “asesinos” a patrulleros de la Policía

Para el próximo 22 de febrero quedó programada la audiencia pública en contra del senador Álex Flórez Hernández, en el proceso disciplinario que le adelanta la Procuraduría General por presuntamente proferir expresiones calumniosas contra tres patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena que lo requirieron cuando intentaba, bajo los efectos del alcohol, ingresar por la fuerza con una mujer a un hotel ubicado en el centro de Cartagena.

Senador Álex Flórez reaparece en el Congreso de la República. - Foto: Senado

En la citación a la audiencia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular señaló que resulta procedente adelantar la actuación por el procedimiento verbal al congresista del Pacto Histórico.

Los hechos se presentaron en la madrugada del 2 de septiembre de 2022, cuando el congresista fue visto públicamente en las instalaciones de un hotel en Cartagena incurriendo en una conducta presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, la cual quedó registrada en video por turistas y la misma Policía, lo que ameritó el inicio de oficio de la acción disciplinaria.

El video dejó en evidencia una bochornosa escena. Allí, se ve al congresista totalmente exaltado y borracho, tirando puños e insultos a las afueras del Hotel Caribe. La Policía intentó controlarlo, mientras él gritaba “asesinos, cobardes”. Su escolta lo cargó apretándolo del estómago y con la camisa arriba, mientras él no paraba de insultar a los uniformados.

El senador Álex Flórez ofreciendo excusas a los policías que insultó - Foto: FOTO DE @AlexFlorezH

En el pliego de cargos del organismo de control disciplinario indicó: “Con su presunto comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de los patrulleros que llegaron a atender el caso, al atribuirles hechos punibles que no cometieron y de lo que él debió ser consciente”.

Pero este no sería el único motivo de esta investigación formal por el organismo disciplinario, pues según informó la Procuraduría también “habría utilizado bienes del Estado de manera indebida durante su permanencia en la ciudad de Cartagena”.

La investigación, que puede generarle al senador Flórez sanciones que lo inhabilitarían para ejercer cargos públicos, es compleja, y así se advierte desde la simple apertura de investigación, la cual señala que “Flórez Hernández habría ejecutado actos de violencia verbal contra los referidos servidores públicos al proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra ellos, además habría utilizado bienes del Estado de manera indebida y podría haber ejercido las atribuciones de su cargo para un propósito diferente a los previstos en su condición de senador de la República”.

Los videos grabados por los policías e, irónicamente, por el mismo senador, fueron pieza clave en la investigación que se adelantó y que concluyó con la emisión de un pliego de cargos en contra de Flórez, calificando su actuación como grave a título de dolo, al emitir graves e injustificados improperios contra los agentes que intentaban calmarlo.

La defensa del senador del Pacto Histórico aseguró que, debido a su estado de embriaguez, los confundió con los policías investigados por el asesinato de tres jóvenes en el municipio de Chochó (Sucre), caso que documentó y denunció tanto en su cuenta de Twitter como en debates en el Senado. Sin embargo, la Procuraduría General reclamó que los policías amedrentados no tenían relación alguna con este caso que estremeció al país.

El senador del Pacto Histórico Alex Flórez Hernández ha denunciado reiterativamente lo ocurrido en Chochó, Sucre. - Foto: Prensa Senador Álex Flórez

El procurador reseñó que pese a que no es justificable ni atribuible al alcohol el comportamiento que tuvo el senador, puesto que pese a que si estaba tomado no presentaba problemas de motricidad o movilidad. El hecho que repitiera sus acusaciones en diferentes momentos dio pie para concluir que no fue una aseveración tardía o equivocada, sino que sabía lo que estaba diciendo.

Igualmente, se tuvieron en cuenta los videos de las cámaras de seguridad en inmediaciones al Hotel que registraron el minuto a minuto de la llegada de Flórez al lugar, la discusión que sostuvo con los trabajadores del mismo y la llegada de los policías que atendieron el llamado frente a una alteración al orden público, como también quedó reseñado en el informe oficial.

La declaración de uno de los trabajadores que estaba en ese momento en la recepción dio cuenta que al momento de pedirle la cédula de ciudadanía a la mujer que estaba con el senador, y con la que pretendía ingresar a una de las habitaciones, fue el punto de partida de la fuerte discusión. El congresista les reclamó por el atrevimiento, intentando ingresar por la fuerza.

Todo esto complica más la situación del senador Flórez, quien después del bochornoso episodio pidió una licencia no remunerada para tratar sus problemas con el alcohol. En medio de esto, pidió excusas en redes sociales y directamente a los policías a los que insultó, así como a la comunidad en general, diciendo que no iba a volver a presentarse un caso así.

En la evaluación de las pruebas se concluyó que el senador, pese a todo, no intentó utilizar su investidura para evitar que le fuera impuesta una multa o para que se cambiaran los hechos que estaban ya siendo reseñados por los policías en su informe oficial.

Lo que viene ahora es que la defensa de Flórez podrá presentar sus pruebas con el fin de buscar demostrar que el senador no era consciente de lo que decía o hacía en ese momento, y que jamás quiso faltarle el respeto a los policías que estaban cumpliendo su deber y atendieron el caso en el marco de las funciones que tienen para preservar el orden público.

Después de conocer la noticia, el congresista del Pacto Histórico dijo estar tranquilo y esperando que el proceso tenga desarrollo para demostrar que es inocente.

“Creo que hay muchos elementos para discutir en la decisión que toma la Procuraduría de iniciar la investigación, pero entiendo que esto hace parte del proceso disciplinario que se tiene que surtir. Soy respetuoso de la decisión de la Procuraduría”, dijo el senador.

Aclaró que en este caso no procede ningún recurso y que esperará que se conozca el pliego de cargos para que su equipo jurídico se encargue de la defensa: “Daremos una respuesta a ese comunicado de la Procuraduría y solicitaremos las pruebas pertinentes para poder demostrar mi inocencia o mi falta de responsabilidad disciplinaria, más bien, en el marco de este proceso”.