Álvaro Gómez Hurtado: JEP revisará controvertida decisión para investigar a las Farc por el magnicidio

La Sección de Apelación del Tribunal de Paz de la JEP confirmó este viernes 12 de septiembre que estudiará el recurso de apelación interpuesto por los familiares del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado en contra de la Resolución que le otorgó a la Sala de Reconocimiento la competencia para investigar la presunta responsabilidad de la guerrilla de las Farc en el magnicidio.

En el recurso, los familiares del dirigente político conservador cuestionaron dicha decisión, aseverando que la JEP no había estudiado las hipótesis ya evaluadas por la jurisdicción ordinaria frente a este magnicidio registrado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.

Sobre el homicidio, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP reiteró que la decisión apelada no establece la autoría del magnicidio, sino la competencia de esta sala para investigar una de las posibles hipótesis sobre la responsabilidad del mismo.

En la cuestionada decisión se manifestó que, aunque persiste la duda sobre la responsabilidad de las Farc existen elementos que involucran a la extinta guerrilla, lo cual es suficiente para declarar la competencia en esta etapa inicial.

Álvaro Gómez Hurtado. | Foto: Semana

Esta decisión, señaló la Sala, no afecta la investigación que cursa en la Fiscalía General de la Nación y tampoco el expediente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar otras hipótesis y posibles involucrados en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado que no son competencia de la JEP.

La Sala de Reconocimiento de Verdad además acreditó a María Mercedes Gómez Escobar y Enrique Gómez como intervinientes especiales para que puedan participar de forma efectiva en el proceso judicial que desarrolla la JEP.