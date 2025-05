Asesinato de Nawar Jiménez en Carmen de Bolívar conmociona a la comunidad LGBTIQ+ en Colombia

El periodista Edgardo Antonio Ochoa, dijo: “Hoy no mataron a una marica, hoy le quitaron la vida a una lideresa, a una defensora de derechos, a una exponente de la alegría y el servicio por lxs demás. Vuela alto Nawar, tu lucha y tu muerte no serán en vano, hoy tu comunidad no perdió un miembro, El Carmen de Bolívar perdió una habitante valiosa, un ser humano maravilloso como ningún otro”.