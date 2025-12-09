Así estará el clima para lo que queda de la semana, según el Ideam

El Ideam compartió el pronóstico del clima para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, una semana marcada por variaciones fuertes en las lluvias y la nubosidad en varias regiones del país.

La entidad explicó que buena parte de la región Andina, así como zonas del Pacífico, la Amazonía y el sur de la Caribe, tendrán precipitaciones de distinta intensidad, mientras que la Orinoquía mantendrá en general condiciones más secas, con excepciones hacia la mitad de la semana.

El martes 9 inicia la semana con abundante nubosidad y lluvias de distinta intensidad en amplios sectores del país. Según el Ideam, las regiones Caribe, Pacífica, Andina y la Amazonía estarán bajo condiciones de inestabilidad atmosférica, con precipitaciones que pueden variar entre moderadas e intensas dependiendo del punto.

En el caso de la Orinoquía, el pronóstico indica en general tiempo seco, aunque no se descarta la presencia de lluvias en su zona oriental hacia la mitad de la semana.

El Ideam también señaló que, en las regiones mencionadas, las precipitaciones podrían extenderse en diferentes momentos del día, con variaciones asociadas al comportamiento de la nubosidad y la humedad en cada zona.

Miércoles 10 de diciembre

Para el miércoles, el Ideam indica que se mantendrá un patrón de inestabilidad atmosférica, con lluvias en sectores de la región Andina, la Pacífica, la Amazonía y el sur de la Caribe.

La Orinoquía conservará en general condiciones secas, aunque persiste la posibilidad de precipitaciones en su zona oriental hacia la mitad de la semana, tal como lo anticipó el comunicado especial.

Jueves 11 de diciembre

Para el jueves, el Ideam mantiene el escenario de variabilidad en lluvias y nubosidad en buena parte del país. Persisten las precipitaciones en sectores de la región Andina, la Pacífica, la Amazonía y el sur de la Caribe, mientras que en la Orinoquía se prevén en general condiciones más secas, salvo posibles lluvias en su zona oriental hacia mitad de semana, tal como lo anticipó el comunicado oficial.

Viernes 12 de diciembre

Para el 12, el Ideam mantiene el panorama general de la semana: condiciones de inestabilidad atmosférica con lluvias en sectores de la región Andina, la Pacífica, la Amazonía y el sur de la Caribe.

En la Orinoquía se prevén en general condiciones más secas, acorde con el comportamiento de la semana, aunque con posibilidad de lluvias en su extremo oriental.

El Instituto pide a la ciudadanía apagar bien las fogatas, evitar dejar vidrios u objetos que concentren calor y reportar de inmediato cualquier conato de incendio, mientras que las autoridades locales y los bomberos deben mantener activos sus planes de prevención y respuesta.

Sobre deslizamientos, el Ideam insiste en revisar el estado de las vías, extremar precauciones en los departamentos con alerta roja y preferir los desplazamientos diurnos.