Así estará el clima en Bogotá y otras ciudades hoy, martes 18 de noviembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para hoy, martes 18 de noviembre, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores del territorio nacional, especialmente en la región Pacífica, en la región Amazónica, la región Andina, sur de la región Caribe y algunos sectores de la Orinoquia.

“Los departamentos donde se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte son: Magdalena, La Guajira, Córdoba, Bolívar, Cesar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Boyacá, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Meta, Vaupés, Guainía y en las zonas de los piedemontes llanero y amazónico. En el resto de los departamentos no se descartan lloviznas o lluvias aisladas”, se agregó.

Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam estimó cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco sobre la zona insular, con probabilidades de lluvias en la isla de San Andrés.

En cuanto al clima en Bogotá se reportó que, en la mañana de hoy martes, se espera cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras y esporádicas sobre algunas zonas de la ciudad.

Entre tanto, en la tarde, el Ideam prevé en Bogotá cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas del occidente y centro de la ciudad, localidades de Suba, Engativá, Fontibón Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, San Cristóbal y Barrios Unidos.

“Durante la noche, se espera predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lloviznas esporádicas“, destacó el Ideam.

A continuación, el pronóstico del clima en otras ciudades:

Barranquilla: Se prevé cielo parcialmente nublado en la jornada de la mañana y tarde, en la noche cielo despejado. (T. máx.: 32 °C).

Cartagena: Se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde con tiempo seco. Posibles lloviznas o lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 32 °C).

Medellín: Durante la jornada se espera nubosidad variable, y precipitaciones intermitentes, especialmente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 30 °C).

Tunja: Predominarán condiciones con nubosidad variable. Posibles lloviznas en la tarde y noche. (T. máx.: 18 °C).

Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado durante el día. Son posibles lluvias de variada intensidad en horas de la noche. (T. máx.: 27 °C).

Cali: Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. Posibles lluvias durante la jornada de la noche. (T. máx.: 29 °C).