El director de la Policía, el general Carlos Triana, reportó la captura de Samir Rosales Rodríguez, alias ‘El Químico’, un ciudadano colombiano- que según el oficial- está al servicio del Cartel de los Balcanes.

El general Triana señaló que el detenido sería la persona encarda de viajar a Europa para liderar “el proceso técnico para extraer cocaína oculta entre distintas sustancias”.

“El delincuente, requerido por las autoridades de Albania por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y pertenencia a organización criminal, es señalado de ser enlace entre las mafias albanesas con presencia en Suramérica”, indicó el general Triana.

¡𝗖𝗔𝗬𝗢́ '𝗘𝗟 𝗤𝗨𝗜́𝗠𝗜𝗖𝗢' 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗙𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗕𝗔𝗟𝗖𝗔𝗡𝗘𝗦! En Bogotá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación entre las Oficinas Centrales Nacionales de @INTERPOL_HQ de Colombia, Ecuador y…

El expediente de la Policía señala que Rosales, supuestamente “coordinaba y supervisaba la logística de múltiples cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano, ocultos principalmente en fertilizantes orgánicos, con destino final Albania”.

Para las autoridades, esta persona mantenía actividades delictivas de carácter internacional. “Utilizaba empresas fachada para enviar cargamentos desde el puerto de Buenaventura hacia Grecia y Montenegro”, indicó el general Triana.

El capturado tenía circular Roja de la Interpol. | Foto: Policía

Desde hace varios años se han venido documentando por parte de las autoridades las relaciones del Cartel de los Balcanes con organizaciones narcotraficantes de Colombia como el Clan del Golfo.

Las investigaciones ha revelado el común denominador de sus integrantes: provienen del sur de Europa, de países como Albania, Croacia, Montenegro y Serbia.

Los trabajos conjuntos con autoridades europeas han logrado determinar que se trata de “la red de tráfico más fuerte y sanguinaria de este continente, que cuenta con células en países como Holanda, Alemania, España, Bélgica, Francia, Italia, Grecia, Inglaterra, Turquía, Ucrania y Portugal”.

En los informes conocidos por SEMANA se indica que este grupo “ha logrado consolidar toda una red criminal con enlaces en Colombia, en donde les provén la cocaína directamente de los laboratorios que son controlados principalmente por el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño, pero también hacen negocios con el ELN en el Catatumbo y con grupos residuales, entre los que estarían las disidencias de las Farc”.

Capturado alias El Químico, presunto enlace de Los Balcanes en Colombia. | Foto: Policía