Así fue la fuerte discusión entre el abogado Jaime Granados y la jueza del caso Uribe

“Insisto, su Señoría, que no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia que los derechos de Álvaro Uribe Vélez sean menoscabados”. De esta forma enfática el abogado Jaime Granados Peña le reclamó a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá su posición por no escuchar los planteamientos frente a la reprogramación de la continuación del juicio.

Así fue el fuerte reclamo del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la jueza que lleva su caso: "No me acuse de deslealtad procesal". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Cc8ofDaHuk

Sin embargo, la jueza emitió un rotundo “no” a la petición, señalando que el caso que ella preside tiene una prioridad, hecho por el cual no se pueden aplazar las audiencias. Los argumentos de la jueza no fueron de buen recibo por parte del abogado Jaime Granados y del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Usted no puede dejar en segundo lugar el derecho de defensa de asistir a su juicio por una consideración de una supuesta celeridad”, alegó el defensor del expresidente Uribe quien pidió reconsiderar la decisión.

Abogado Jaime Granados no aguantó más y le hizo fuerte reclamo a la juez. "No voy a permitir que los derechos de Álvaro Uribe Vélez sean menoscabados". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/uG8ZdJc0pS

Por su parte, el expresidente Uribe no soportó que se le señalara de intentar afectar a la administración de justicia con la presentación de este tipo de solicitudes, puesto que desde el primer momento ha asistido a las diligencias y ha estado presente tomando nota atentamente.

“He procedido con toda la buena fe. Quien me represente en ese proceso es abogado suplente aquí, el doctor Jaime Lombana (...) Si usted dice que no se le informó oportunamente, yo le ruego reconsiderar y no poner eso como que fuera una falta mía de lealtad con la justicia”, alegó.