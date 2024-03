Así será el pico y placa en Bogotá este sábado, 9 de marzo: estos son los vehículos con restricciones

Pico y placa este sábado, 9 de marzo.

La medida de pico y placa se aplicará en la totalidad de las localidades de Kennedy y Bosa, y parcialmente en Fontibón, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, restringiendo la circulación de vehículos terminados en placas impares (1 - 3 - 5 - 7 - 9) el sábado 9 de marzo, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Se mantienen las excepciones establecidas en el Decreto Distrital 840 de 2019 y el Decreto Distrital 546 de 2021.

Además, se restringirá la operación de calderas y equipos que funcionen con combustibles sólidos y líquidos entre las 6:00 a.m. y las 3:00 p.m. Se realizarán operativos de seguimiento y control a las fuentes móviles, especialmente a las que operan con Diésel en este sector.

Estudio de la Sociedad de Ingenieros sobre Metro de Bogotá desmiente a Gustavo Petro: el metro subterráneo no estaría adelantado

Contexto: Estudio de la Sociedad de Ingenieros sobre Metro de Bogotá desmiente a Gustavo Petro: el metro subterráneo no estaría adelantado

Cabe destacar que la calle 13, la Avenida Boyacá y la Autopista Sur no están incluidas en esta restricción, con el fin de garantizar el abastecimiento de mercancías en la ciudad y mitigar el impacto económico de las empresas de transporte de carga.

Este sábado, 9 de marzo, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., se restringe la circulación de vehículos terminados en placas impares (1 - 3 - 5 - 7 - 9). | Foto: Secretaría de Movilidad

Recomendaciones para reservar la salud

Otras recomendaciones tienen que ver con limpiar superficies y pisos utilizando paños humedecidos, mantener cerradas ventanas y puertas, hacer ejercicio en espacios interiores, no consumir tabaco, ni sus derivados y evitar exponerse a ambientes en los que haya personas fumando. “Para las personas que usan bicicleta en vías de alto tráfico se recomienda proteger las vías respiratorias con tapabocas N95″, aconsejaron desde el Distrito.

Finalmente, “se recomienda a la ciudadanía el teletrabajo para evitar desplazamientos, movilizarse en medios alternativos no motorizados, utilizar transporte público o compartir el vehículo particular, evitar el uso de aerosoles (pinturas, ambientadores, entre otros), y no quemar basuras o materiales como carbón o madera”, indicaron.