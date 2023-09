Atención: Cerca de 22.000 personas siguen afectadas en Envigado sin servicio de agua desde el domingo tras fuerte aguacero

Un fuerte aguacero en Enviago, Antioquia, retrasó los trabajos de mantenimiento del circuito El Dorado realizados por Empresas Públicas de Medellín, que este lunes afectó el servicio de agua potable para 22.000 personas de 19 barrios, que debido a las fuertes precipitaciones que se descargaron sobre el sector en la madrugada y las complicaciones técnicas en el lugar donde se está haciendo la red principal de salida del tanque, para la noche de este lunes la comunidad no contaba aún con el acceso al servicio.

En barrios como La Magnolia, los envigadeños no tienen agua desde las 6:00 a.m. del domingo, para las 11:00 p.m. de este lunes un carrotanque se encontraba distribuyendo agua para los vecinos del sector, que no demoraron en hacer las filas para contar con el líquido vital, además de carros particulares proveyendo a los habitantes de botellas y tanques de agua, durante varias horas.