Atención: cierran vía hacia Cartagena del Chairá por instalación de posibles explosivos

Combates entre grupos criminales en zona limítrofe de Caquetá y Putumayo

De acuerdo con la denuncia hecha por la comunidad, el cruce de disparos, principalmente de ráfagas de fusil, ha cobrado la vida de aproximadamente 15 personas, incluidos menores de edad; sin embargo, la cifra podría ser mucho más alta, teniendo en cuenta que algunos heridos son llevados a zona montañosa y no vuelven a aparecer.

“ Uno ve que ellos (los armados) cogen a los que dicen ser su gente y se los llevan pa’l monte. A muchos se los llevan heridos y uno no los vuelve a ver y hay familiares de ellos que nos cuentan que después les llegan los comandantes y les dicen que no los vuelvan a buscar, que están enterrados en tal o cual parte”, le dijo a El Colombiano Jairo, un habitante de Puerto Guzmán (Putumayo).

“La dignidad de una persona no acaba con la muerte; tampoco acaban los lazos que les unen a sus seres queridos. Por eso, realizamos la labor estrictamente humanitaria de recuperar y trasladar los cuerpos de estas personas fallecidas para que sus familias puedan recibirlos y darles sepultura digna. Cuando ocurre lo contrario y una familia no conoce la suerte o paradero de su ser querido, o no logra recuperar su cuerpo, este se convierte en una persona desaparecida, lo que genera profunda incertidumbre y una angustia inacabable para sus familiares”, dijo Hugo Fiz Palacios, jefe de la Subdelegación del Cicr en Florencia.