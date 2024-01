Atención: murió Marilú Méndez, la primera mujer en llegar a la dirección del CTI de la Fiscalía

“Con antelación se habían programado unas vacaciones de Semana Santa a Costa Rica, en el año 2011, como persona particular ya que no ejercía ningún cargo público. Por desconocimiento viajé con la visa americana (estadounidense) próxima a vencerse dos meses antes, razón por la cual y en obedecimiento a protocolos internacionales no fui admitida. Posteriormente recibí la prórroga de la visa respectiva sin ningún inconveniente”, señaló en el comunicado.