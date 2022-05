Atención: senadora electa del Pacto Histórico confiesa que hubo plan para “acabar” con Sergio Fajardo y que van por Fico Gutiérrez

En las últimas horas se ha generado un revuelo en las redes sociales por cuenta de un video que se ha vuelto viral rápidamente. Se trata de una grabación donde la senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, cuenta cómo se debilitó políticamente la campaña de Sergio Fajardo y cómo se abordará en la recta final a Federico Gutiérrez.

Esta estrategia del Pacto Histórico se conoce a 20 días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia y ha generado todo tipo de reacciones.

En el video de dos minutos que ha rodado por Twitter, la congresista electa confiesa que “ya a Fajardo lo quemamos y fue tarea dura, una tarea hasta Procuraduría y Contraloría, fue dura”.

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, confesando cual es el plan para acabar con Fico Gutierrez.



Por favor difundir, aquí hay varios delitos #PetroElPatronDelMal pic.twitter.com/XiT7zdcA33 — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) May 8, 2022

En el video se observa que la congresista electa le está hablando a un grupo de seguidores del Pacto Histórico y les explica cómo lograron “desaparecer” del espectro político a Fajardo pero se lamenta porque lograron “demostrar que ese tipo (Sergio Fajardo) no puede estar en la presidencia y nos salieron con esta sorpresita (Fico Gutiérrez)”.

Isabel Zuleta, senadora electa del Pacto Histórico. - Foto: Twitter: @ISAZULETA

En medio de la charla de la congresista electa se le escucha decir sobre Federico Gutiérrez que “voy a salir hablando de Fico con todo lo que tenemos guardado, entonces, necesitamos que estén pendientes de la estrategia para no quemarla antes de tiempo, para que cuando empecemos a salir puedan replicar por todas partes”, dice Zuleta.

Aunque no queda clara cuál es la estrategia que deberán replicar, lo que si está claro es que en el Pacto Histórico hay sorpresa por el crecimiento que ha tenido Federico Gutiérrez en las encuestas y el reconocimiento que ha logrado en el país. Sobre el tema, Zuleta asegura que “Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace un mes prácticamente. No aparecía, fue para todos una sorpresa”.

Además, dice que Fico Gutiérrez es una “sorpresita” que sacaron de la manga porque “les puedo decir que nosotros no lo teníamos en el panorama. No estaba y lo han venido creciendo”.

El video ha generado todo tipo de reacciones. Por ahora, Sergio Fajardo no se ha pronunciado pero integrantes de la Coalición Centro Esperanza han cuestionado las palabras de la congresista electa que se posesionará el 20 de julio.

El candidato presidencial Federico Gutiérrez escribió en su cuenta en Twitter y pidió investigaciones inmediatas al considerar que se está confesando un delito. “Pido a las autoridades investigar la confesión del delito de parte de la señora Zuleta, escudera de Petro, de cómo según ella “ya a Fajardo lo quemamos”. Mi solidaridad con él. Y anuncian que van por mí. Política sucia e ilegal. Ojo Colombia amenazada la Democracia”.

Pido a las autoridades investigar la confesión del delito de parte de la señora Zuleta, escudera de Petro, de cómo según ella “ya a Fajardo lo quemamos”. Mi solidaridad con él.

Y anuncian que van por mí.

Política sucia e ilegal.

Ojo Colombia 🇨🇴.

Amenazada la Democracia. pic.twitter.com/VKBQBTrj5M — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 8, 2022

Desde la campaña del Pacto Histórico no se han pronunciado frente a esta polémica que se generó este domingo y que muy seguramente marcará la agenda política de esta semana cuando las campañas presidenciales están entrando en la recta final.

Este polémico video de la congresista electa se da a conocer un día después de que la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, denunció un plan para infiltrar la campaña con la finalidad de hacerle daño al aspirante presidencial.

De acuerdo con Luis Felipe Henao, jefe de debate del aspirante presidencial, desde la campaña de Federico Gutiérrez detectaron la presencia de un ciudadano venezolano de nombre Michael Colmenares, quien –aseguran– ha mantenido o mantiene nexos con estructuras armadas ilegales asentadas en Colombia y en posible relación con Venezuela, a la que querían vincular luego con el aspirante a la Presidencia Gutiérrez.

Además, el jefe de debate del aspirante presidencial Federico Gutiérrez dijo que Colmenares tiene vínculos con militares venezolanos.

“Tiene fotos con militares venezolanos. Lo que entendemos es que el señor Michael Colmenares quería infiltrarse a la campaña y hacía seguimientos para tomarse fotos con Federico Gutiérrez y con Rodrigo Lara –fórmula vicepresidencial de Fico– y después de tener esas fotos salir con armas él y decir que quería matar a Maduro”, explicó Luis Felipe Henao este sábado.

Insistió Henao en que, aquello que supuestamente están buscando, es vincular a Federico Gutiérrez con grupos paramilitares.

“Nosotros tenemos la foto de la relación que él –Colmenares– tiene con el Gobierno venezolano, tenemos las fotos que él tiene con militares en Miraflores, tenemos las fotos de él tratando de hacerle seguimiento –a Federico Gutiérrez– y después hacer el hecho político”, agregó.

En tal sentido, Henao fue enfático en decir que al único a quien beneficia todo lo anterior, supuestamente, es el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“El Pacto Histórico ha demostrado que quería infiltrar esta campaña, lo confesó el señor Miguel Ángel del Río; quiso infiltrar esta campaña. El Pacto Histórico hizo el pacto de La Picota, buscando que extraditables de La Oficina hablaran contra Federico Gutiérrez, y hoy tenemos este indicio de una persona vinculada con Miraflores que quería entrar de nuevo a la campaña”, señaló el jefe de debate de Gutiérrez.

Sobre Michael Colmenares, Henao explicó que esta persona quería ingresar a la campaña presidencial de Gutiérrez y, que para ello, había enviado cartas, las cuales le fueron rechazadas.

“Varios hechos puntuales evidencian esto: una carta enviada semanas después de la consulta, para apoyar nuestra campaña; el despliegue de su apoyo por medios de comunicación en Norte de Santander y Bogotá, y la insistente persecución el día jueves 5 de mayo a nuestro candidato vicepresidencial Rodrigo Lara, en distintos eventos en la ciudad de Cúcuta, para tomarse fotos y simular su adhesión a nuestra campaña”, recalcaron desde la campaña presidencial de Federico Gutiérrez.

Por lo tanto, advirtieron que pondrán a disposición de la Fiscalía General de la Nación la información mencionada, la cual está compuesta de pruebas. También aprovecharon para indicarle a la ciudadanía que esa campaña se enfrenta “a una gran amenaza sucia, que busca no solo debilitar y tomarse las instituciones democráticas del país, sino que quiere socavar nuestros principios como Nación y Estado”.

A su vez, desde la campaña del candidato Equipo por Colombia advirtieron que no solo hay una persecución contra Federico Gutiérrez, también en contra de la democracia colombiana, “a la que actores ilegales, con apoyo externo, pretenden destruir”.

“Toda la vida del candidato Fico Gutiérrez ha sido testimonio de rechazo y condena a la violencia. Jamás ha empuñado un arma. En su carrera por la Presidencia ha sido reiterativo y enfático en condenar a los violentos. No aceptamos ningún tipo de apoyo que esté contaminado de violencia, venga de donde venga. El reto de Fico Gutiérrez como presidente de los colombianos será extirpar ese flagelo y lograr un país en paz”, agregaron desde esa campaña presidencial.

Por último, anunciaron que durante los próximos días revelarán más información sobre hechos en contra de la campaña de Gutiérrez.

“En los próximos días relevaremos información de la mayor importancia que es necesario que los colombianos conozcan para que sepan a qué nos enfrentamos en esta campaña por la Presidencia y a qué se van a enfrentar los todos colombianos”, concluyeron.