Atentado contra Miguel Uribe Turbay: fiscal general confirma que ya hay una hipótesis completamente descartada. “Ataque demencial”

“Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera, que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo y no me iba a faltar nada. Yo le dije que me quería ir para Ecuador y él me preguntó por qué. Le dije que porque mi pareja ya había estado allá y que no se necesita visa ni pasaporte. Él me dijo que no, que allá era más fácil que me encontraran, y me insistió que me fuera para Florencia, que allá podía estudiar lo que yo quisiera", contó alias Gabriela.