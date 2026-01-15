Nación

Caso Miguel Uribe Turbay: alias el Viejo, principal eslabón con la Segunda Marquetalia, firmó acuerdo con la Fiscalía, ¿por cuántos años de cárcel?

Simeón Pérez Marroquín aceptó cargos por tres delitos, que incluyen homicidio agravado.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

15 de enero de 2026, 6:43 p. m.
Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia.
Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia. Foto: Suministrado a SEMANA

La investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay está a punto de dejar otro importante resultado: la aceptación de cargos de quien es considerada la ficha clave que conecta a la Segunda Marquetalia con el crimen. Se trata de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, capturado hace apenas unos meses y que decidió aceptar su responsabilidad. Pagará 25 años de cárcel.

Alias el Viejo, de acuerdo con las autoridades, era un eslabón de gran importancia en la investigación. El responsable de ubicar a la organización criminal que se encargaría de ejecutar el asesinato del senador y también el responsable de entregar el arma de fuego modificada a alias Gabriela para luego dejarla en manos del menor de edad.

Se conoció en las últimas horas que firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad y buscar una rebaja de la pena. Alias el Viejo utilizó la misma ruta de otros implicados en este caso y que, a cambio de aceptar su participación en el magnicidio, recibirán una rebaja en su condena, que en su proceso será 25 años de cárcel.

La investigación de la Fiscalía fue tan contundente que logró llevar a los principales protagonistas en el magnicidio a una aceptación de cargos como forma no solo de reducir tiempo a la justicia, sino de favorecer sus condenas. Alias el Viejo era clave en la investigación y su objetivo principal era lograr que se cumpliera con el crimen.

Nación

Caso Miguel Uribe Turbay: alias Gabriela pidió ir a una cárcel de máxima seguridad tras amenazas en su contra

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para el duelo de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Vehículos

Esta es la multa por no respetar el Día sin carro y sin moto: el ‘chiste’ le podría costar más de un millón de pesos

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

Nación

Magistrada hizo millonario a un pensionado con una decisión presuntamente ilegal. Esta es la historia

Nación

Fiscalía presentó casación ante la Corte Suprema para tumbar fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Gente

Giro en investigación sobre accidente de Yeison Jiménez: tomaron primera decisión con avioneta del cantante

Confidenciales

Procesada por el magnicidio de Miguel Uribe pidió perdón y causó molestias: “Qué desgracia”

Nación

“Yo nunca quise hacerle daño a Miguel”: alias Andrea, señalada del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pidió perdón por el crimen

Nación

Alias Andrea, señalada del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, firmó acuerdo para aceptar cargos. ¿Cuántos años estará en la cárcel?

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas de fuego y uso de menores en actividades ilícitas, cargos que decidió aceptar a través de la firma de un acuerdo en el que también se incluirá un acto de perdón público a la familia del precandidato presidencial.

Alias Andrea, señalada del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue judicializada por un ataque terrorista

Hace apenas unas horas la Fiscalía también reveló y expuso ante una juez de control de garantías que Catherine Andrea Martínez, alias Andrea o Gabriela. Firmó un acuerdo con el ente acusador para convertirse en la tercera condenada por este crimen. Ahora el turno fue para Simeón Pérez Marroquín.

“Participaba activamente en las actividades criminales desarrolladas por el grupo delincuencial en el rol de transportar armas de fuego para la comisión de diversos delitos, lo cual lleva a inferir que estamos ante una situación que vulneró de manera dolosa los bienes jurídicos tutelados. Dicho comportamiento ha sido censurado por el legislador y la Fiscalía ha cumplido con el deber de encasillar la conducta de esta persona en los tipos penales adecuados”, señaló la Fiscalía.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo fue capturado en el departamento de Meta y su prontuario criminal es la “clave”
Simeón Pérez Marroquín fue capturado en el departamento de Meta y su prontuario criminal es la “clave”. Foto: Suministrada

Se espera que en las próximas horas se defina la fecha de la audiencia donde la Fiscalía presentará el acuerdo con alias el Viejo y allí se conocerán más detalles de esa negociación y también la posibilidad de que ese juez acepte el acuerdo en las condiciones que se pactaron.

Más de Nación

Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia.

Caso Miguel Uribe Turbay: alias el Viejo, principal eslabón con la Segunda Marquetalia, firmó acuerdo con la Fiscalía, ¿por cuántos años de cárcel?

Vemos a un señor con gafas hablando con un micrófono,

Caso Miguel Uribe Turbay: alias Gabriela pidió ir a una cárcel de máxima seguridad tras amenazas en su contra

Autoridades reunidas analizando la seguridad para el compromiso deportivo.

Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para el duelo de la Superliga entre Junior y Santa Fe

A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades.

Esta es la multa por no respetar el Día sin carro y sin moto: el ‘chiste’ le podría costar más de un millón de pesos

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

En el expediente hay soportes, órdenes de pago y evidencias que el cartel de los depósitos judiciales trató de desaparecer.

Magistrada hizo millonario a un pensionado con una decisión presuntamente ilegal. Esta es la historia

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez

Fiscalía presentó casación ante la Corte Suprema para tumbar fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

La avioneta cubría un trayecto breve entre municipios de Boyacá.

Giro en investigación sobre accidente de Yeison Jiménez: tomaron primera decisión con avioneta del cantante

Se cumple en el Senado el debate al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González.

A investigación disciplinaria dos fiscales delegados ante la Corte Suprema por caso Carlos Ramón González

El nuevo decreto permitiría que se reinicien actividades de bares y discotecas en Bogotá, gracias a la reducción de casos y muertes por covid-19.

Estas son las zonas en las que Bogotá volverá a tener rumba hasta las 5:00 a.m. : Alcaldía tiene lista la resolución

Noticias Destacadas