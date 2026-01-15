La investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay está a punto de dejar otro importante resultado: la aceptación de cargos de quien es considerada la ficha clave que conecta a la Segunda Marquetalia con el crimen. Se trata de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, capturado hace apenas unos meses y que decidió aceptar su responsabilidad. Pagará 25 años de cárcel.

Alias el Viejo, de acuerdo con las autoridades, era un eslabón de gran importancia en la investigación. El responsable de ubicar a la organización criminal que se encargaría de ejecutar el asesinato del senador y también el responsable de entregar el arma de fuego modificada a alias Gabriela para luego dejarla en manos del menor de edad.

Se conoció en las últimas horas que firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad y buscar una rebaja de la pena. Alias el Viejo utilizó la misma ruta de otros implicados en este caso y que, a cambio de aceptar su participación en el magnicidio, recibirán una rebaja en su condena, que en su proceso será 25 años de cárcel.

La investigación de la Fiscalía fue tan contundente que logró llevar a los principales protagonistas en el magnicidio a una aceptación de cargos como forma no solo de reducir tiempo a la justicia, sino de favorecer sus condenas. Alias el Viejo era clave en la investigación y su objetivo principal era lograr que se cumpliera con el crimen.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas de fuego y uso de menores en actividades ilícitas, cargos que decidió aceptar a través de la firma de un acuerdo en el que también se incluirá un acto de perdón público a la familia del precandidato presidencial.

Alias Andrea, señalada del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue judicializada por un ataque terrorista

Hace apenas unas horas la Fiscalía también reveló y expuso ante una juez de control de garantías que Catherine Andrea Martínez, alias Andrea o Gabriela. Firmó un acuerdo con el ente acusador para convertirse en la tercera condenada por este crimen. Ahora el turno fue para Simeón Pérez Marroquín.

“Participaba activamente en las actividades criminales desarrolladas por el grupo delincuencial en el rol de transportar armas de fuego para la comisión de diversos delitos, lo cual lleva a inferir que estamos ante una situación que vulneró de manera dolosa los bienes jurídicos tutelados. Dicho comportamiento ha sido censurado por el legislador y la Fiscalía ha cumplido con el deber de encasillar la conducta de esta persona en los tipos penales adecuados”, señaló la Fiscalía.

Simeón Pérez Marroquín fue capturado en el departamento de Meta y su prontuario criminal es la “clave”. Foto: Suministrada

Se espera que en las próximas horas se defina la fecha de la audiencia donde la Fiscalía presentará el acuerdo con alias el Viejo y allí se conocerán más detalles de esa negociación y también la posibilidad de que ese juez acepte el acuerdo en las condiciones que se pactaron.