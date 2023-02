Chocó: en grave situación humanitaria están Nóvita y Sipí por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y paro armado del ELN

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó preocupación por la situación humanitaria que afrontan las comunidades de los municipios de Nóvita y Sipí, en el departamento de Chocó.

Sucede que en esta zona del país se han presentado enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Además, desde el pasado 25 de febrero el Ejército de Liberación Nacional, ELN, “declaró” un paro en la subregión del San Juan, epicentro de recientes eventos de confinamiento y desplazamiento masivos.

La Defensoría del Pueblo aseguró que el 25 de febrero el ELN declaró paro armado en la zona. - Foto: A.P.I.

En la alerta emitida a través de comunicado oficial, la entidad aseguró que pesar de que esta subregión fue visitada y priorizada por el Gobierno nacional y el ELN para recibir alivios humanitarios, estos aún no se evidencian.

“Persiste una fase de escalamiento del conflicto en la zona, en donde nuestro Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha venido identificando y advirtiendo, en los últimos dos años, un incremento de vulneraciones a los derechos humanos por cuenta de la disputa entre los grupos armados ilegales por el control de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”, aseguró Carlos Camargo Assis.

Asimismo, aseguraron que de acuerdo con la última información recogida por la Regional Chocó y el SAT, dicho paro armado, el quinto registrado en el último año, estaría afectando a un total de 405 familias, 1.357 personas pertenecientes a las comunidades de Torrá, Cajón, Santa Bárbara (ubicadas en el municipio de Nóvita) y las comunidades de Charco Largo, Barrancón y Charco Hondo (en el municipio de Sipí)

Adicionalmente, los consejos comunitarios de la zona reportaron temor por el incremento en la instalación de trampas explosivas y combates entre grupos ilegales, así como extorsiones a campesinos por el transporte de sus alimentos por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).

“Por lo anterior, desde la Defensoría del Pueblo solicitamos medidas urgentes y concretas de desescalamiento del conflicto, al tiempo que exhortamos al Estado a generar las condiciones necesarias que permitan proteger y atender a las comunidades, así como acciones enfocadas a la disuasión de los riesgos advertidos. Nosotros continuaremos acompañando a las comunidades para buscar la garantía de sus derechos”, puntualizó Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo solicitó medidas urgentes y concretas de desescalamiento del conflicto y pidió al Estado proteger y atender a las comunidades. - Foto: Defensoría del Pueblo

ELN vuelve a la carga contra el Gobierno Petro: “Sigue controlando para que todo continúe igual”

El ELN definitivamente no da tregua. No solo por sus constantes ataques a la Fuerza Pública y la población civil, sino porque no pierde oportunidad para irse contra el Gobierno de Gustavo Petro con quien, no se puede olvidar, actualmente está negociando la paz.

Así quedó claro con el más reciente editorial, publicado por el comando central en la ‘Revista Insurrección’, en el que el grupo guerrillero arremete contra el Plan de Desarrollo que presentó el Gobierno al Congreso.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció el cese al fuego bilateral con el ELN, el grupo guerrillero lo desmintió. - Foto: SEMANA

Igualmente, el grupo armado ilegal señala que, tal como está el texto hoy, el Estado sigue “controlando para que todo continúe igual”, lo que iría en contra de la promesa de cambio que anunció Petro.

“El Estado Profundo sigue ejecutando y controlando para que todo continúe igual, esa es la amenaza que se siente en las pujas políticas, que se libran en el Congreso e inclusive dentro de las coaliciones políticas”, indica el editorial

Los elenos también critican que el “Plan Nacional de Desarrollo no analiza la imprescindible reforma del modelo económico o de la doctrina de seguridad, ambas generadoras de violencia y negadoras del mal denominado desarrollo, publicitado como sostenible, lo que no deja de ser una contradicción”

Esta no es la primera vez que el ELN arremete contra el Gobierno, la realidad es que en ese grupo no pierden oportunidad para contra el Gobierno nacional, justo cuando se lleva a cabo la segunda ronda de diálogos de paz.