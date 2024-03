Choques eléctricos, ahogamiento y hostigamiento agresivo; la tortura que vivió una víctima de terapia de conversión en Bogotá

Después de la conversación con su mamá, arrancó por terapias psicológicas en las cuales “tenía que contar todos mis pensamientos. Si me atraía algún chico, si había tenido alguna relación sexual, si había visto pornografía gay. Tenía que rendir cuentas de eso, más o menos. Y se suponía que esa terapia mezclaba el psicoanálisis y la psicología con la oración” relató Vargas a SEMANA .

“Luego de eso hubo una reunión con el psicólogo. Estaba toda mi familia y me dieron a elegir entre vivir con alguno de ellos o salir del clóset. O sea, me dieron a elegir entre ser gay o cambiar mi orientación del clóset y vivir con alguno de ellos. Entonces, pues yo decidí salir del clóset”, le contó Vargas a esta revista.

Juan Pablo contó que “yo estuve internado casi dos semanas. Nos aplicaban choques eléctricos, nos ponían en un televisor pornografía gay para generar en nuestro subconsciente una aberración por nuestra orientación sexual. Otra ‘terapia’ era que ponían mi cabeza en una pila de agua y hacían que me ahogara, y luego me sacaban para gritarme ‘eres una abominación, eres un enfermo, tienes que cambiar, te tienen que gustar las mujeres’. Todas esas cosas me dejaron marcado”.