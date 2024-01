Colombia vivió el terremoto más fuerte de toda su historia que llegó a generar un tsunami. Hoy se cumplen 118 años, ¿cuál fue su magnitud?

¿En dónde ocurrió y de cuánto fue su magnitud?

¿Se imagina un terremoto de magnitud 8,4 a tan solo 20 km de profundidad? Tal vez pensaría que eso fue en otro lugar lejano y no en Colombia, pero sí, ocurrió en el país y con ese registro hace 118 años para esta fecha la tierra se sacudía de manera estrepitosa.

Desde ese entonces no se ha vuelto a sentir un terremoto así, pero eso no significa que pueda ocurrir, aunque los sismos no se pueden predecir.