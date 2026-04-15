Temblores sacudieron a Colombia en la mañana y madrugada de este miércoles, 15 de abril: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una serie de temblores durante la mañana y madrugada de este miércoles, 15 de abril, en diferentes zonas del país.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

El más reciente se registró hacia las 5:15 a.m. y tuvo su epicentro en el municipio de Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia.

En esta oportunidad, la magnitud del sismo fue de 2.4 grados y la profundidad de 143 kilómetros. Asimismo, la latitud de 6.44° y la longitud -74.47°.

Además, los municipios más cercanos fueron Puerto Berrío (Antioquia) a 8 km, Puerto Nare (Antioquia) a 31 km y Caracolí (Antioquia) a 32 km.

Un poco más temprano, exactamente a las 3:44 de la mañana, hubo otro movimiento telúrico con epicentro en Los Santos, Santander, una de las zonas con más sismicidad en el país.

Imagen referencia de un temblor. Foto: Colprensa

La magnitud de este fue de 2.9 grados y la profundidad de 146 kilómetros, mientras que la latitud de 6.82° y la longitud de -73.12°. Los municipios más cercanos fueron Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km y Zapatoca (Santander) a 16 km.

Finalmente, otro fenómeno de este tipo se había presentado a las 12:55 a.m. en el municipio de Piedecuesta, en Santander, según el reporte del SGC.

En este temblor, la magnitud fue de 2.7 grados y la profundidad de 150 kilómetros. De igual forma, la latitud estuvo ubicada en 6.83° y la longitud en -73.00°.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Los temblores suelen causar pánico entre la población. Foto: AFP

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.