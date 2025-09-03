Con fotos y videos de Day Vásquez en traje de baño, así fue la polémica intervención de la defensa de Nicolás Petro

La defensa de Nicolás Petro utilizó su última intervención, antes del juicio, para hacer la exclusión de algunas pruebas presentadas por la Fiscalía, de cara a una condena contra el hijo del presidente Gustavo Petro. El abogado insistió en que algunas evidencias o testigos no se podrían utilizar en el juicio porque tenían un origen ilegal.

El defensor incluso advirtió que el interrogatorio de Nicolás Petro no se podría usar en el juicio. Lo dijo, mientras afirmó que la Fiscalía le atribuía hechos y acciones a su cliente que correspondían a otra persona, particularmente, la tenencia de un vehículo y una casa que, en teoría, fueron adquiridos con el dinero del lavado de activos.

Advirtió el defensor que a Nicolás Petro le atribuyeron el vehículo de marca Mercedes Benz que estaba en el inventario de la Fiscalía y los bienes que se sumaron al patrimonio del hijo del presidente Gustavo Petro. El problema, en criterio del abogado, es que ese vehículo estaba en poder de Day Vásquez y no de su entonces esposo.

“El verdadero lavado de activos no se generó de parte de Nicolás. En las redes sociales y mientras nosotros discutíamos todo esto, la señora Daisuris del Carmen Vázquez se mostraba en las redes sociales con el Mercedes Benz; sin embargo, a usted y a la opinión pública, le dijeron que esto lo tenía, era Nicolás”, señaló el abogado en la audiencia.

El abogado presentó fotos de la exnuera del presidente Gustavo Petro en el vehículo al que se hacía mención, pero fue más allá y en plena audiencia judicial expuso videos de Day Vázquez en traje de baño, mientras aseguraba que estaba en la casa de Tubará y que, según la Fiscalía, fue adquirida con el lavado de activos.

“Pero mientras estábamos nosotros aquí en juicio, allá se encontraban de fiesta y mientras decían que los bienes los tenía Nicolás, entonces no había prestigiamiento en el principio de oportunidad. Esto es para mostrarles que quien tenía la tenencia no era Nicolás, nunca la tuvo, pero se ha engañado la justicia. Desde el principio de la investigación se sabía que la casa de Tubará la tenía la señora Daisuris del Carmen Vázquez”, dijo el abogado.

Day Vásquez, estuvo atenta a la diligencia y advirtió que el abogado se equivoca en su presentación y es él quien está engañando a la justicia al presentar imágenes que fueron tomadas en 2022 y publicadas en sus redes sociales en 2023. Señala que el abogado hace una exposición con datos anacrónicos.

“La defensa del señor Nicolás Petro, está tan desconectada de la realidad que está mostrando un video que fue grabado en 2022 (mientras aún tenía un vínculo con Nicolás) y publicado el 30 de mayo de 2023″, dijo Day Vásquez en sus redes sociales.

El abogado incluso estuvo por presentar las imágenes de la captura de Nicolás Petro, según su dicho desnudo, fue gracias a la intervención del juez que le advirtió cómo presentar esas imágenes dejarían en exposición a su propio defendido, en lo que justamente está denunciando, una violación a su intimidad.

