Aunque se encuentra tras las rejas, la justicia le sigue cayendo a cuentagotas a uno de los más temidos paramilitares de la Sierra Nevada, quien pese a haberse acogido a Justicia y Paz, al recuperar la libertad, reinició su vida criminal cometiendo todo tipo de crímenes, como una masacre de campesinos en Codazzi, Cesar, por la que acaba de ser condenado.

El 3 de julio de 2000, el corregimiento Casacará de Codazzi fue el escenario de una incursión violenta del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Ese día, por instrucción de Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, hombres armados intimidaron a la población, llevaron a cinco personas a una plazoleta y les causaron la muerte. Las personas asesinadas eran simples jornaleros, campesinos y obreros entre 26 y 44 años, que no tenían que ver con el conflicto, pero, aún así, la orden de Esquivel Cuadrado habría sido eliminarlos, incluso, delante de otras personas para que quedara claro el mensaje.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, obtuvo pruebas que indican que alias El Tigre, en su condición de cabecilla, dispuso el traslado de, por lo menos, 15 integrantes de su estructura vestidos con prendas oficiales, portando fusiles y con la orden precisa de dispararles a unos habitantes, quienes equivocadamente fueron señalados de ser colaboradores de otros grupos armados que delinquían en la región”, informaron desde el ente investigativo.

Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, cabecilla de los paramilitares, continuó delinquiendo. | Foto: Fiscalía

Por estos hechos, Esquivel Cuadrado fue condenado nuevamente, pues ya había sido condenado fuera de Justicia y Paz, porque siguió con su vida criminal luego de entregar las armas.

En ese sentido, un juez penal especializado de Valledupar (Cesar) condenó a este exjefe paramilitar a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Adicionalmente, le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, y el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Alias El Tigre también participó en el crimen y desaparición de siete integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en marzo de 2000, en zona rural de La Paz (Cesar)”, informaron desde la entidad, al darle cierre a este caso que tardó más de 20 años para que se hiciera justicia.