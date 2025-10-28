Suscribirse

Nación

Conmoción en Florencia, Caquetá: incendio en una casa donde hallaron elementos para rituales de brujería

Las autoridades hallaron velas, imágenes religiosas que estaban sobre un altar y, presuntamente, un ataúd con restos óseos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 12:47 a. m.
Los objetos dejaron en asombro a todos los presentes.
Los objetos dejaron en asombro a todos los presentes. | Foto: A.P.I

A pocos días de la celebración de Halloween este viernes, 31 de octubre, un aterrador caso se registró en la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá.

El pasado sábado 25 de octubre, el Cuerpo de Bomberos de Florencia recibió una alerta de un incendio en una vivienda del barrio La Pabonesa, donde al controlar el fuego se llevaron una gran sorpresa.

Contexto: Esto es lo que dice la Biblia de la celebración de Halloween: ¿Es pecado?

De acuerdo con las autoridades, entre las cenizas encontraron elementos que podrían estar relacionados con rituales satánicos. Los objetos dejaron en asombro a todos los presentes.

En las fotografías difundidas a través de redes sociales se puede observar algunas velas, imágenes religiosas que estaban sobre un altar y —presuntamente— un ataúd con restos óseos que está siendo investigado para determinar su procedencia.

Los objetos dejaron en asombro a todos los presentes.
Los objetos dejaron en asombro a todos los presentes. | Foto: A.P.I

De acuerdo con Blu Radio, el capitán William Álvarez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Florencia, dio a conocer que este no sería el único caso reportado en el municipio.

Según los registros de las autoridades, durante lo corrido del año se han reportado otros incendios en los que también han encontrado elementos que estarían relacionados con este tipo de rituales.

Por el momento, se desconoce la causa exacta de las razones que provocaron esta conflagración y la veracidad de los objetos hallados, que mantienen en zozobra a la comunidad.

