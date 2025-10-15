La festividad conocida como Halloween tiene sus raíces en la combinación de las palabras “All Hallows,” que significa “noche de todos los santos,” y “evening,” que se traduce como “tarde” o “víspera” en español. Por lo tanto, Halloween se refiere a la víspera de Todos los Santos, celebrándose la noche del 31 de octubre. A lo largo de los años, esta celebración ha evolucionado, adaptándose a diversos contextos históricos, creencias y tradiciones, hasta convertirse en el evento global que conocemos hoy.

En la actualidad, Halloween es sinónimo de disfraces, fiestas y la popular tradición de “trick or treat” o “pedir dulces” que realizan principalmente los niños. Durante esta noche, es común ver a pequeños disfrazados de fantasmas, brujas y otros personajes espeluznantes, recorriendo las calles en busca de golosinas. El impacto cultural de Halloween ha sido tan grande que ha dado origen a una variedad de productos y servicios: desde comidas y bebidas temáticas hasta películas, series de televisión, personajes icónicos y parques de diversiones que celebran el espíritu de la festividad.

Si bien la Biblia no menciona Halloween en sí, ya que la festividad surgió siglos después de su redacción, se pueden encontrar referencias a temas que resuenan con esta celebración, como la muerte, la oscuridad y las fuerzas espirituales. Algunos pasajes bíblicos advierten sobre la participación en prácticas consideradas paganas, como la brujería y la adoración de deidades ajenas, lo que ha llevado a muchos cristianos a oponerse a las raíces de Halloween, que están vinculadas con tradiciones paganas.

De hecho, Halloween tiene un trasfondo que se relaciona con la Wicca, un movimiento que agrupa a practicantes de la brujería y que celebra, precisamente en esta fecha, el momento en que la línea entre el mundo espiritual y el físico se vuelve más tenue. Este aspecto ha suscitado interpretaciones que asocian Halloween con el satanismo y el ocultismo, generando una polémica que persiste en el debate contemporáneo.

Halloween se celebra cada 31 de octubre. | Foto: Getty Images

Así, Halloween se ha transformado en un fenómeno cultural que abarca una amplia gama de significados y prácticas, fusionando tradiciones antiguas con la cultura popular contemporánea. Aunque sus raíces sean controvertidas y su evolución haya generado discrepancias, lo cierto es que esta celebración ha logrado atraer a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en una ocasión para la diversión y el disfrute, a la vez que despierta reflexiones sobre sus significados más profundos.

Las críticas hacia Halloween van más allá de su herencia pagana; también surgen de la percepción de que la festividad promueve una visión superficial de temas profundos como la muerte y el ocultismo. Para muchos, el enfoque festivo y comercial de Halloween, con sus disfraces llamativos y decoraciones extravagantes, puede restar seriedad a cuestiones que tradicionalmente han sido tratadas con respeto y solemnidad.

Los detractores argumentan que al trivializar la muerte, Halloween contribuye a una cultura en la que se evitan las conversaciones significativas sobre la vida y el más allá. En lugar de reflexionar sobre la mortalidad, el dolor y el significado de la existencia, la festividad se convierte en una ocasión para el entretenimiento y la diversión, lo que puede generar una desconexión con la realidad de la vida y la muerte.

El mes de octubre trae consigo la emoción de Halloween, y con él, la oportunidad de encontrar el disfraz perfecto para celebrar esta ocasión. | Foto: Getty Images

Además, la asociación de Halloween con el ocultismo y prácticas esotéricas ha llevado a algunos a cuestionar la naturaleza de la celebración. Se teme que, al celebrar elementos relacionados con la brujería y lo sobrenatural, se fomente un interés poco crítico en lo que representa el ocultismo, en lugar de abordarlo desde una perspectiva más informada y respetuosa.