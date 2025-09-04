Consejo de Estado rechazó demandas que pedían anular la elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

Este jueves, tras varios meses de estudio, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó las demandas que pedían la nulidad de la elección de José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional.

Tras valorar las pruebas allegadas, encontró demostrado que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional sí adelantó el proceso electoral que culminó con la elección del demandado, de conformidad con las normas legales y estatutarias que lo regulan.

“Negar la nulidad de la elección de José Ismael Peña Reyes, como rector de la Unal, periodo 2024-2027, contenida en el Acuerdo 05 del 21 de marzo de 2024 del consejo superior universitario, por las razones expuestas en esta providencia”, señala la decisión que se conoció en las últimas horas.

Como fundamento de su decisión, la Sala de lo Electoral concluyó que se respetó el resultado de la consulta previa realizada a la comunidad académica y que el método de votación con el que se eligió a José Ismael Peña Reyes se adoptó con las mayorías requeridas y, además, se aplicó en debida forma.

En la Universidad Nacional se están llevando a cabo reuniones para avanzar con una constituyente universitaria que estaría alineada con los planes del Gobierno. | Foto: Cortesía UNAL

Finalmente, se precisó que la decisión adoptada no conlleva que José Ismael Peña Reyes regrese a la rectoría de la Universidad Nacional, pues el objeto del juicio adelantado es definir la legalidad de su elección y no el reconocimiento de derecho alguno.

“Se debe advertir que la decisión de negar la nulidad la elección de José Ismael Peña Reyes, como rector de la Unal, para el periodo 2024-2027, no implica que esto tenga como consecuencia su regreso al cargo, pues insiste este juez de lo electoral se limitó a definir su legalidad y no al reconocimiento de derecho alguno, por no ser de su competencia”, complementa la decisión.