Contraloría abrió ocho procesos de responsabilidad fiscal por deficiencias en proyectos de agua potable y saneamiento en Amazonas

Durante una auditoría de cumplimiento a la gestión llevada a cabo en el departamento del Amazonas, con respecto a los recursos del Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) ejecutados en los años 2020 y 2021, la Contraloría General de la República encontró un total de 14 irregularidades administrativas, 14 disciplinarias, 4 penales, y una que dará lugar a una investigación preliminar. Además, ocho hallazgos fiscales con un valor de $ 9.245 millones.

Estos problemas llevaron a la apertura de ocho procesos de responsabilidad fiscal, correspondientes a contratos relacionados con proyectos como la mejora del Acueducto de Tarapacá, la construcción del acueducto de Puerto de Santander, la mejora del sistema de alcantarillado de Puerto Arica y la mejora del sistema de acueducto y alcantarillado de Puerto Santander.

Entre las principales deficiencias encontradas en la auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico y la Gerencia Departamental de la Contraloría en el Amazonas, se destacan las siguientes:

La Contraloría evidenció serias debilidades en el control y aplicación de las normas que rigen las etapas precontractual, contractual y postcontractual, lo que se refleja en deficiencias en los estudios previos y diseños técnicos de algunos proyectos. De igual manera, asegura el ente de control, se observan deficiencias significativas en el seguimiento y control a los contratos suscritos por la entidad territorial durante las vigencias auditadas, que conllevaron a que se causaran presuntos daños fiscales por pago de obras no ejecutadas y anticipos hasta el momento no legalizados.

Deficiencias en el cumplimiento de las competencias del ente territorial en relación con la eficiente inversión de los recursos para la realización y terminación de los contratos de obra y proyectos de infraestructura, especialmente en las áreas no municipalizadas, debido a que la mayoría se encuentran con pagos de anticipos, pero sin culminar las obras. En otros casos, las obras no se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.

Por estas irregularidades, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Amazonas abrió ocho procesos de responsabilidad fiscal. Así las detalló:

Optimización del acueducto de Tarapacá: El sistema de acueducto del área no municipalizada de Tarapacá no presta funcionalidad y no ha atendido la necesidad que se pretendía suplir con el desarrollo del proyecto, con lo cual se configura un presunto detrimento patrimonial, que asciende a la suma total por valor de $449.223.716.

Construcción del acueducto de Puerto Santander: Las obras contratadas no se han ejecutado y el avance es 0%. Además, no se ha invertido el anticipo y no se puede justificar mantener suspendido el contrato con el argumento que se va a modificar, lo cual es un hecho incierto.

Optimización sistema del alcantarillado de Tarapacá: El sistema de alcantarillado no presta funcionalidad y no ha atendido la necesidad que se pretendía suplir con el desarrollo del proyecto, con lo cual se configura un presunto detrimento patrimonial que asciende a $948.363.458.

Optimización del sistema de alcantarillado de Puerto Arica: El contrato no ha cumplido la funcionalidad. Adicionalmente, la interventoría certificó un avance de las obras del 100% y se evidenció que es menor a ese porcentaje. Se configura así un detrimento patrimonial por valor de $ 1.092.744.699.

Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de Puerto Santander: Las obras realizadas en el marco del contrato no están en funcionamiento, ni cumplen con las especificaciones que plantea. Tampoco cumple con las condiciones técnicas que impone el contrato, lo que representa un presunto daño fiscal en cuantía de $2.255.951.970, correspondiente a las actas parciales de obra pagados al contratista.

Sistema de acueducto y alcantarillado de Puerto Santander: Las obras realizadas no están en funcionamiento, ni cumplen con las especificaciones que plantea. Tampoco cumple con las condiciones técnicas que impone el contrato, lo que representa un presunto daño fiscal en cuantía de $229.719.400, correspondiente a las actas parciales del contrato de interventoría.

Abastecimiento y ampliación cobertura El Chochal, Santa María y el Internado en La Chorrera: Se presentaron errores de diseño que obligaron a reformular el proyecto con adición de recursos: sin embargo, las obras no han sido ejecutadas ni la comunidad ha recibido beneficio alguno. No se han terminado las obras del pozo profundo que sirve de captación, no funcionan los paneles del sistema fotovoltaico, no se han realizado las pruebas de presión en la red, y en general, no se ha logrado ampliar la cobertura del servicio de acueducto en las áreas dispersas del corregimiento chorrera.