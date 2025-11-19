Suscribirse

Nación

Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen

La adquisición de las aeronaves se da para reemplazar los viejos Kfir.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 7:50 p. m.
Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos.
Contraloría le pune la lupa a la compra de los aviones Gripen. | Foto: El País

La Contraloría General de la República le puso la lupa al negocio de compra de los aviones Gripen que hizo Colombia con Suecia. El entre de control le dio cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la costosa transacción.

“Allegar copia del expediente contractual del mencionado acuerdo (incluyendo los documentos pertenecientes a la etapa precontractual y contractual). Adjuntar copia del contrato suscrito con la empresa que asesoró al Ministerio de Defensa en el proceso de contratación para la adquisición de los aviones Gripen”, indicó la Contraloría.

Añadió el entre de control: “Anexar los soportes de las diferentes opciones evaluadas para la adquisición de los aviones (aviones franceses, F-16 u otros) indicando las razones técnicas, legales y económicas que sustentaron la selección de los aviones Gripen”.

La semana pasada, desde Cali, el presidente Gustavo Petro anunció que se había sellado el negocio con la firma Saab de Suecia para adquirir 17 aviones de guerra.

Sin embargo, el negocio de los aviones no ha estado apartado de polémicas, como sucede en los casos de millonarias compras.

Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos.
La compra de aviones Gripen ha generado gran polémica en el país por presuntos sobrecostos. | Foto: El País

Desde ya se escucha sobre falta de información y posibles sobrecostos en la adquisición de las aeronaves, como lo indicó la congresista Carolina Arbeláez.

“Si el presidente puede publicar esos datos, el Ministerio está obligado a entregarlos oficialmente. El país merece claridad. O la información nunca fue reservada, o se utilizó la reserva como excusa para no responder”, reclamó la congresista.

Sobre la compra de los aviones Gripen, el presidente Petro reveló que costarán 16,5 billones de pesos porque se estaban pagando las vigencias futuras hasta 2032, según las variaciones macroeconómicas y las del euro.

“Pero no se puede hacer así, pues cada avión viene con la integración de las máximas capacidades (no viene pelado, como se diría coloquialmente), también incluye un centro de simulación avanzada con cuatro cabinas, armamento, integración de sensores, herramientas, bancos de mantenimiento, entrenamiento a los pilotos y técnicos”, informó el presidente, quien compartió otros detalles del contrato.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos da un respiro a los solicitantes de green card, tras revés judicial sobre las tasas

2. Los restaurantes más populares y queridos por los estadounidenses que cerrarán parte de sus operaciones en 2025

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para este jueves 20 de noviembre de 2025

4. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

5. Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ContraloríaMinisterio de DefensaFuerza aérea

Noticias Destacadas

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para este jueves 20 de noviembre de 2025

Redacción Semana
Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos.

Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen

Redacción Semana
En el sitio murieron 20 personas, de las cuales siete eran menores de edad, según confirmó la Fiscalía General de la Nación a través de Medicina Legal.

Familiar de uno de los menores asesinados en bombardeo en el Guaviare, hace duro llamado a Petro: “Nunca le importó que murieran”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.