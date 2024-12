En este plan piloto no hay venta de bebidas con licor, y los asistentes deben pasar por tres controles de bioseguridad. "Es muy emotivo ver a las personas alegres, lo que queremos experimentar es darnos la oportunidad de compartir en familia, amigos y pareja pero sin licor y de una manera muy sana", indicó Miyerlandi Torres, encargada de esa cartera.

El servicio a la mesa está establecido los jueves de 4:00 p.m hasta las 1:00 a.m. y de viernes a domingos de 6:00 p.m. a 2:00 a.m. "Es un reto que tenemos en esta nueva etapa, estaremos pendientes de los indicadores, de qué puede suceder después de todo esto, que no se vaya a disparar la velocidad de contagio", puntualizó Torres Ágredo.