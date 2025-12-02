Suscribirse

Nación

Corte Constitucional admitió demanda contra la JEP por presunta “extralimitación de funciones”

Se trata de la segunda demanda que interpone la Corporación Defensoría Militar contra la JEP.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
2 de diciembre de 2025, 7:46 p. m.
Justicia Especial para la Paz (JEP) sobre falsos positivos
La demanda contra la Jurisdicción Especial para al Paz (JEP) fue presentada por la Corporación Defensoría Militar. | Foto: Getty Images

La Corte Constitucional confirmó que fue admitida una demanda que pretende que quienes han comparecido ante los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tengan la posibilidad de apelar las decisiones emitidas por esta instancia.

Contexto: General (r) Mauricio Santoyo reconoce los hechos que lo llevaron a aceptar que tenía nexos con paramilitares ante la justicia de EE. UU.
Doce exmilitares que hicieron parte del Batallón La Popa fueron sancionados por la JEP.
La demanda busca que se pueda acceder a una segunda instancia por parte de los comparecientes. | Foto: JEP

Según señaló la Corporación Defensoría Militar, el Alto Tribunal recibió la acción interpuesta por el abogado Daniel Mora, quien actuó en representación de dicha entidad.

“La Corte Constitucional admitió la demanda presentada por el abogado Juan Daniel Mora Herrera, en representación de la Corporación Defensoría Militar, mediante la cual se solicita restablecer el derecho de los comparecientes a apelar las decisiones de selección adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz", indicó la Corporación Defensoría Militar.

En el comunicado emitido por esta entidad, señalan que si bien la Ley permite apelar las “decisiones de selección” de la JEP, el demandante indicó que este tribunal habría malinterpretado la norma, impidiendo a los comparecientes la posibilidad de buscar una segunda instancia.

“Si bien la Ley 1922 de 2018 autoriza expresamente apelar las decisiones de selección, la JEP, sin competencia constitucional o legal para hacerlo, interpretó la norma de manera restrictiva, modificando su contenido y restringiendo el derecho a la segunda instancia de los comparecientes”, indicó la corporación representada por Mora.

Contexto: JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a tres generales en retiro del Ejército por los falsos positivos en el Meta
x
La Corporación Defensoría Militar entabló la demanda contra lo que considera una "extralimitación" de las funciones de la JEP. | Foto: Getty Images

La comunicación firmada por el abogado, señala que se trata de una “extralimitación” de la JEP, tribunal que estaría asumiendo funciones que son del resorte del Congreso de la República y que afecta la posibilidad de quienes han comparecido ante esta instancia de gozar del pleno derecho de su defensa.

“Esta restricción constituye una extralimitación de las funciones de La JEP, pues estaría asumiendo competencias que la Constitución asigna de manera exclusiva al Congreso de la República, para legislar y regular el procedimiento. Además, desconoce abiertamente el derecho a la defensa y a la contradicción de los comparecientes al impedir que cuestionen las decisiones que determinan su reconocimiento de responsabilidad, las rutas procesales a seguir y las eventuales sanciones a imponer”, indicó Mora en el comunicado.

“Asimismo, la JEP desconoce el precedente de la Corte Constitucional que ordena garantizar el derecho de los comparecientes a contar con un recurso judicial efectivo frente a las decisiones de selección”, agrega la comunicación emitida por la mencionada corporación.

Contexto: Exsenador Julio Manzur Abdala deberá rendir versión ante la JEP por la parapolítica
Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz
Es la segunda demanda que entabla esta Corporación contra la JEP. | Foto: Crédito: Juan Camilo Velandia | JEP

Para finalizar, la acción de esta entidad busca, según indicaron, que la JEP no vulnere el derecho a una segunda instancia y que este tribunal no asuma funciones que no le correspondan.

“La Corporación Defensoría Militar pretende por medio de esta demanda que, se garantice el derecho a la doble instancia y que la JEP no asuma las competencias propias del Congreso de la República. Esta es la segunda demanda de inconstitucionalidad presentada por la Corporación Defensoría Militar que admite la Corte Constitucional. En agosto de este mismo año fue admitida la demanda en contra de las reglas de la JEP que dieron creación al Juicio de Prevalencia Jurisdiccional”, concluye el comunicado firmado por el abogado Mora.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

2. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

3. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

4. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

5. Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

JEPJurisdicción Especial para la Paz

Noticias Destacadas

El 21 de noviembre se encienden los alumbrados navideños en Envigado. Promete ser un espectáculo, como lo fue en 2024.

“Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

Redacción Semana
Lisette Malkun Zarur, de 55 años de edad.

Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

Redacción Semana
Fiscalía advierte que Nicolás Petro puede obstruir a la administración de justicia.

Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.