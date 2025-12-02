Nación
Corte Constitucional admitió demanda contra la JEP por presunta “extralimitación de funciones”
Se trata de la segunda demanda que interpone la Corporación Defensoría Militar contra la JEP.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
La Corte Constitucional confirmó que fue admitida una demanda que pretende que quienes han comparecido ante los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tengan la posibilidad de apelar las decisiones emitidas por esta instancia.
Según señaló la Corporación Defensoría Militar, el Alto Tribunal recibió la acción interpuesta por el abogado Daniel Mora, quien actuó en representación de dicha entidad.
“La Corte Constitucional admitió la demanda presentada por el abogado Juan Daniel Mora Herrera, en representación de la Corporación Defensoría Militar, mediante la cual se solicita restablecer el derecho de los comparecientes a apelar las decisiones de selección adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz", indicó la Corporación Defensoría Militar.
En el comunicado emitido por esta entidad, señalan que si bien la Ley permite apelar las “decisiones de selección” de la JEP, el demandante indicó que este tribunal habría malinterpretado la norma, impidiendo a los comparecientes la posibilidad de buscar una segunda instancia.
“Si bien la Ley 1922 de 2018 autoriza expresamente apelar las decisiones de selección, la JEP, sin competencia constitucional o legal para hacerlo, interpretó la norma de manera restrictiva, modificando su contenido y restringiendo el derecho a la segunda instancia de los comparecientes”, indicó la corporación representada por Mora.
La comunicación firmada por el abogado, señala que se trata de una “extralimitación” de la JEP, tribunal que estaría asumiendo funciones que son del resorte del Congreso de la República y que afecta la posibilidad de quienes han comparecido ante esta instancia de gozar del pleno derecho de su defensa.
“Esta restricción constituye una extralimitación de las funciones de La JEP, pues estaría asumiendo competencias que la Constitución asigna de manera exclusiva al Congreso de la República, para legislar y regular el procedimiento. Además, desconoce abiertamente el derecho a la defensa y a la contradicción de los comparecientes al impedir que cuestionen las decisiones que determinan su reconocimiento de responsabilidad, las rutas procesales a seguir y las eventuales sanciones a imponer”, indicó Mora en el comunicado.
“Asimismo, la JEP desconoce el precedente de la Corte Constitucional que ordena garantizar el derecho de los comparecientes a contar con un recurso judicial efectivo frente a las decisiones de selección”, agrega la comunicación emitida por la mencionada corporación.
Para finalizar, la acción de esta entidad busca, según indicaron, que la JEP no vulnere el derecho a una segunda instancia y que este tribunal no asuma funciones que no le correspondan.
“La Corporación Defensoría Militar pretende por medio de esta demanda que, se garantice el derecho a la doble instancia y que la JEP no asuma las competencias propias del Congreso de la República. Esta es la segunda demanda de inconstitucionalidad presentada por la Corporación Defensoría Militar que admite la Corte Constitucional. En agosto de este mismo año fue admitida la demanda en contra de las reglas de la JEP que dieron creación al Juicio de Prevalencia Jurisdiccional”, concluye el comunicado firmado por el abogado Mora.