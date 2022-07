“Deber cumplido”: el balance de Iván Duque frente a la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina

Este domingo, el presidente Iván Duque visita el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para dar un balance de lo que fue la reconstrucción de las islas tras el paso del huracán Iota. El mandatario saliente se pronuncia frente a su gestión “con el sentido del deber cumplido”.

“Hoy venimos a este territorio para honrar a tantas familias que fueron afectadas de manera devastadora por esos vientos implacables que a finales del año 2020 les quitaron todas sus pertenencias”, inició el presidente.

A su vez, el jefe de Estado destacó el acompañamiento de su Gobierno al territorio: “Hemos estado a su lado en los momentos más aciagos, en los momentos más difíciles. Hoy podemos decir que existe una nueva Providencia”.

Duque también habló sobre las adversidades que tuvo que enfrentar en su administración, al tiempo que el huracán categoría 5 en el archipiélago: “En simultánea, tener que enfrentar todos los efectos económicos y sociales que trajo consigo la pandemia, que golpearon al mundo”.

El mandatario habló sobre los momentos antes de la llegada de Iota al archipiélago y los momentos angustiantes que tuvo que enfrentar junto a su equipo. “Para nosotros fue todo un momento de angustia, no sabíamos cuántas vidas se habían perdido. (...) Era realmente una sensación como nunca antes la tuve como presidente”.

También elogió la gestión de la ministra de Vivienda, Susana Correa, designada como gerente de la reconstrucción de Providencia: “Difícilmente hubiéramos podido encontrar una mejor gerente para esta reconstrucción. Gracias, doctora Susana”.

A su vez, agradeció a todo el equipo que ayudó en la gestión de la recuperación del territorio, especialmente a la fuerza pública por su respuesta frente a la crisis. De su gabinete, entre otros funcionarios, destacó la labor de Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.

“Lo vimos aquí prácticamente parando postes durante momentos muy difíciles. En 80 días estaba reconstruido todo el servicio de energía de la isla”, elogió.

También habló sobre la respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de José Manuel Restrepo y luego María Ximena Lombana. “Hoy estamos a muy pocos hostales y posadas para que estén totalmente reconstruidos esos establecimientos. Nos faltan cuatro para cumplir esa tarea”.

Asimismo, se refirió a la gestión del ministro Fernando Ruiz en torno a la reconstrucción del hospital de Providencia. En el momento, funciona como centro de salud temporal. “Se ha dejado financiado, concertado, articulado con el sector privado y hoy vimos ya la remoción de tierra de lo que será el nuevo hospital de Providencia”.

María Victoria Angulo, ministra de Educación, también tuvo una tarea importante en la reconstrucción de instituciones educativas.

“Hemos visto las instituciones educativas prácticamente todas culminadas. La labor que nos queda es mínima. Esto significa que ya hoy, más del 99 % del servicio educativo está disponible. Sobre todo, a los niños nunca les faltó esa atención, fuimos creativos e innovadores”, dijo el presidente.

También habló sobre los primeros 100 días de reconstrucción y las críticas que surgieron tras su pronunciamiento.

“Han pasado muchos días y nosotros en los primeros 100 días enfrentando esta situación, logramos la remoción de escombros. Logramos poner en marcha el plan de reconstrucción. Muchas personas intentaron hacer mofa de lo que se habló de los primeros 100 días, a mí no me da mofa. Me da es alegría de ver que en esos 100 días se articuló el plan de reconstrucción más ambicioso y más rápido que se haya hecho en algún municipio de nuestro país”, afirmó el mandatario.

Según Duque, más de 1.700 casas han sido reconstruidas, construidas o mejoradas. “Eso significa que más del 96 % de las viviendas están culminadas. Esas 69 viviendas adicionales que nos faltan estarán terminadas para finales del mes de agosto”, agregó.

De la infraestructura, el presidente destacó el nuevo puente de los enamorados, el nuevo muelle, el cual fue entregado este mismo domingo, la estación de guardacostas y el puesto de control marítimo. A su vez, celebró el inicio de la construcción de la granja solar, en cabeza de Ecopetrol, y el proyecto del aeropuerto de Providencia.

“Todo eso nos demuestra de lo que somos capaces cuando Colombia se une con todas sus fuerzas, con todo el Estado y con toda la comunidad. Es la demostración que hoy queremos compartir”, indicó.

Finalmente, Duque concluyó que “no hay duda que este es el gobierno que más ha hecho por este archipiélago”.

Frente a su compromiso con el archipiélago, aseguró que no termina el 7 de agosto. “Estará hasta el último de mis suspiros en la vida, porque este archipiélago lo llevamos en nuestro corazón”.