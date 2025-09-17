Suscribirse

Nación

“Debería renunciar a su cargo”, víctimas de la UNGRD critican a la fiscal por su largo periodo de vacaciones

Advierten que Luz Adriana Camargo se ausentó de la Fiscalía en un complejo escenario para la justicia.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 10:30 p. m.
Se cumplieron 100 días de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía
Se cumplieron cien días de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía. | Foto: Autor Anónimo

La fiscal Luz Adriana Camargo está de vacaciones, es un hecho, lo que no está tan claro es por cuánto tiempo. En el sentido estricto, y por el tiempo que lleva como funcionaria, tendría al menos 25 días, por el año y medio de trabajo. Sin embargo, extraoficialmente se advierte que se tomó 40 días de descanso; nadie entiende cómo y desde la Fiscalía tampoco lo han explicado.

Resulta particular el escenario con la fiscal Camargo de vacaciones, en momentos bastante complejos para el país y para la misma Fiscalía. Es por eso que, desde algunos sectores, incluso al interior del ente acusador, advierten lo inconveniente que resulta el periodo de descanso de la funcionaria, sin antecedentes en toda la historia de la Fiscalía.

Polémica por las largas vacaciones de la fiscal Luz Adriana Camargo

Las víctimas en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalaron que es muy extraño que en este escenario la fiscal decidiera apartarse de su responsabilidad, incluso advirtieron que no sería la primera vez que, el ente acusador y en esta administración, parece no tener un capitán que oriente la entidad.

“Yo creo que ella más bien debería descansar de manera permanente, renunciar a su cargo y buscar una persona competente. Ella no cumplió lo que prometió al país, ni a la Corte Suprema de Justicia, para que se ajuste cabalmente a sus funciones, en el nivel responsabilidad y seriedad que demanda”, advirtió Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Ciudadanos le exigen a la fiscal Luz Adriana Camargo resultados en casos de Carlos Ramón González y Miguel Uribe Turbay.
Ciudadanos le exigen a la fiscal Luz Adriana Camargo resultados en casos de Carlos Ramón González y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Prensa Uscátegui

Los propios funcionarios de la Fiscalía advierten que salir de vacaciones en un periodo tan largo, y en un momento coyuntural para la entidad, es un despropósito. Además, no es clara la forma en que logró hacerlo, cuando la mayoría de servidores apenas tienen un periodo de vacaciones por año.

“Debía encarar desde el cargo para el cual fue designada, en últimas hay un descontento, una desazón y lamentablemente estamos al comienzo de un ejercicio de una Fiscalía incapaz de encarar los problemas serios de la justicia y con ausencia de un liderazgo sólido que necesita una entidad como la Fiscalía para enfrentar la impunidad”, señaló el abogado Bustos como representante de víctimas en el caso de la UNGRD.

Contexto: ¿Nómina paralela en la Fiscalía? Sindicatos denuncian que la ‘contratitis’ se disparó en esta administración

Las vacaciones de la fiscal se conocen en un escenario complejo y en que los propios funcionarios de la entidad han denunciado cómo, con resoluciones y directivas, se ataca a la independencia judicial. SEMANA reveló detalles de esos documentos que anticiparon traslados y cambios de fiscales en los procesos de mayor complejidad para el Gobierno nacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Fernando Quintero no fue tenido en cuenta: decisión oficial en River Plate para la Libertadores

2. Por vencimiento de términos quedó libre el capitán de la Policía vinculado a la fuga de alias Matamba

3. “Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

4. ¿Los venezolanos apoyan la caída de Maduro tras operaciones militares de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen las preocupantes encuestas

5. Andrés Parra destapó adicción a las relaciones íntimas y expuso detalles de su caso: “Una incapacidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fiscalía vacacionesLuz-Adriana-Camargo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.