“Debería renunciar a su cargo”, víctimas de la UNGRD critican a la fiscal por su largo periodo de vacaciones

La fiscal Luz Adriana Camargo está de vacaciones, es un hecho, lo que no está tan claro es por cuánto tiempo. En el sentido estricto, y por el tiempo que lleva como funcionaria, tendría al menos 25 días, por el año y medio de trabajo. Sin embargo, extraoficialmente se advierte que se tomó 40 días de descanso; nadie entiende cómo y desde la Fiscalía tampoco lo han explicado.

Resulta particular el escenario con la fiscal Camargo de vacaciones, en momentos bastante complejos para el país y para la misma Fiscalía. Es por eso que, desde algunos sectores, incluso al interior del ente acusador, advierten lo inconveniente que resulta el periodo de descanso de la funcionaria, sin antecedentes en toda la historia de la Fiscalía.

Las víctimas en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalaron que es muy extraño que en este escenario la fiscal decidiera apartarse de su responsabilidad, incluso advirtieron que no sería la primera vez que, el ente acusador y en esta administración, parece no tener un capitán que oriente la entidad.

“Yo creo que ella más bien debería descansar de manera permanente, renunciar a su cargo y buscar una persona competente. Ella no cumplió lo que prometió al país, ni a la Corte Suprema de Justicia, para que se ajuste cabalmente a sus funciones, en el nivel responsabilidad y seriedad que demanda”, advirtió Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Ciudadanos le exigen a la fiscal Luz Adriana Camargo resultados en casos de Carlos Ramón González y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Prensa Uscátegui

Los propios funcionarios de la Fiscalía advierten que salir de vacaciones en un periodo tan largo, y en un momento coyuntural para la entidad, es un despropósito. Además, no es clara la forma en que logró hacerlo, cuando la mayoría de servidores apenas tienen un periodo de vacaciones por año.

“Debía encarar desde el cargo para el cual fue designada, en últimas hay un descontento, una desazón y lamentablemente estamos al comienzo de un ejercicio de una Fiscalía incapaz de encarar los problemas serios de la justicia y con ausencia de un liderazgo sólido que necesita una entidad como la Fiscalía para enfrentar la impunidad”, señaló el abogado Bustos como representante de víctimas en el caso de la UNGRD.