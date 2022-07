Defensoría llama a que se restablezcan los comedores comunitarios en Bogotá

La solicitud que le hacen desde la Defensoría del Pueblo a la Alcaldía de Bogotá va encaminada al restablecimiento inmediato del servicio de comedores comunitarios, que atienden a unas 20.000 personas en Bogotá, mediante un comunicado la entidad indicó que la alerta se despliega tras conocer la suspensión del programa en algunos de centros centro a los que acuden las personas más vulnerables de la población civil.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que: “Ante la Secretaría Distrital de Integración Social se elevó una solicitud para indagar sobre el futuro de los comedores comunitarios, de los cuales en la actualidad solo se encuentran en funcionamiento 19 de los 104 que se encontraban en operación”.

Desde Administración Distrital indicaron que esperan que a finales de este mes se realice la adjudicación de los convenios de asociación mediante los cuales se prestará la atención a este sector de la población nuevamente. Para Camargo, “aunque se han tomado medidas alternativas de contingencia para garantizar el acceso al servicio y el aporte nutricional, la Defensoría del Pueblo permanece vigilante para que se preste el servicio social con regularidad, dado que beneficia a población vulnerable (niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes, personas mayores, personas en condición de discapacidad y ciudadanos en situación de inseguridad alimentaria”.

Por lo anterior, hizo hincapié en la importancia de estos espacios que fomentan la integración. Para él, los comedores comunitarios son entornos incluyentes en los que se presta un servicio que va más allá de la alimentación, ya que fortalecen la sana la convivencia, los buenos hábitos de vida y nutrición, además del desarrollo de capacidades para una vinculación educativa, laboral y cultural. “Sirven como espacios para la socialización de rutas de atención”, manifiesta Camargo.

Finalmente, advirtieron que la Defensoría del Pueblo se encuentra atenta a que se restablezca el servicio de comedores comunitarios en el Distrito Capital en sus tres modalidades: la primera presencial, que es la que se consumen los alimentos en las instalaciones del comedor comunitario; la segunda modalidad es la que permite la opción de llevar los alimentos, los recoge un representante de la familia que lleva un recipiente hermético. Y hay otros que son prácticamente domicilios, permite llevar las raciones de alimento directamente a casa y para los grupos de riesgo y personas que no puedan presentarse en el comedor.

¿Qué son las cocinas populares y cómo funcionan en Bogotá?

Varias preguntas han surgido en la ciudadanía por cuenta del cambio que anunció la Secretaría de Integración Social de Bogotá de los comedores comunitarios. Estos comedores por años han ayudado a mitigar el hambre en las distintas localidades de la ciudad, especialmente a las familias de más escasos recursos.

SEMANA habló con Xinia Navarro, secretaria de Integración Social, y despejó varias dudas ciudadanas sobre el funcionamiento de las cocinas populares.

SEMANA: ¿en qué consiste la transformación de comedores comunitarios a cocinas populares?

Xinia Navarro (X. N.): desde que se inició el servicio social de comedores comunitarios, nuestros beneficiarios han asistido de manera presencial a un espacio en el que se recibe, durante el rango de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., una ración por persona de almuerzo nutritivo, caliente y fresco.

En esa medida, dichos espacios estaban diseñados para que llegaran al comedor y se sentaran en las mesas y sillas que había dispuestas para consumir sus almuerzos de lunes a sábado. Sin embargo, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno nacional para prevenir nuevos contagios de la covid- 19, este sistema no funciona. Y no funciona porque no hay manera de cumplir con el distanciamiento social de más de dos metros, entre otras medidas de bioseguridad.

Por eso vimos la urgente necesidad de transformar nuestros servicios y la primera gran transformación es que vamos a hacer cocinas populares, porque son cocinas para una gran población, pero no con el comedor porque el comedor implica la presencialidad. Habrá servicio domiciliario, entrega puerta a puerta de los alimentos. Pero, además, podremos llegar a más personas. Actualmente atendemos cerca de 800.000 personas al mes y nuestro reto en este cuatrienio es lograr a un incremento del 20 % en la atención.