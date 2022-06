“Denigrante”, “retrógrado”: Andrea Guerrero se despachó contra el machismo de Verónica Alcócer

“No noto que sean unas disculpas genuinas”, dijo Andrea Guerrero sobre el comentario de Verónica Alcócer sobre las mujeres periodistas. “No me siento feliz. Me sentí agredida, igual de agredida que cuando Gustavo Petro dijo ‘sus amigas periodistas’”, agregó la periodista deportiva.

Su reacción a los comentarios de quien aspira a ser la primera dama fue enfático. Las mujeres periodistas se enfrentan a un enorme machismo en el gremio, y duele que sea una mujer quien profundice los estigmas que ya existen.

Guerrero participó en el debate de Vicky en Semana sobre el tema. “Me parece retrógrado y ridiculo que a estas alturas de la vida estemos las mujeres teniendo que explicar por qué hemos llegado dónde hemos llegado”, dijo.

“Totalmente ofensivas y atrevidas. En 25 años no he tenido que hacer nada indebido para lograr lo que he logrado”, aseguró Jessica de la Peña tras las declaraciones que se conocieron de Véronica Alcócer.

“¿Por qué las mujeres no tenemos derecho a ganar igual? ¿No tenemos derecho a tener las mismas posiciones que un hombre?”, se preguntó la directora de SEMANA, Vicky Dávila. Por su parte, Andrea Guerrero contó que en efecto ha vivido el machismo, especialmente en el sector deportivo en el que ella trabaja. Catalina Suárez contó como fue víctima de una agresión en el pasado. “Doña Verónica nos demuestra que el machismo no es exclusivo de los hombres”, agregó.

Diana Saray, quien fue directora de Vanguardia Liberal, cuenta que cada vez que ha hecho periodismo investigativo y ha señalado a un personaje público, su respuesta siempre ha sido “se enamoró de mí”, algo que jamás le harían a un hombre. Agregó que hay muchos estereotipos en la sociedad que muchas personas replican sin querer. Por ejemplo, los chistes y los consejos de las mamás. Por eso, invitó a todas las mamás a criar niños sin utilizar los sesgos que por años se han dado en los hogares.

Johana Amaya agregó que son las mismas mujeres las que siempre se preguntan “quién sabe qué habrá hecho para estar de directora o de jefe”. Andrea Guerrero agregó que a las mujeres les hace falta mucha solidaridad. “Somos una sociedad solapada, una sociedad de doble moral”, aseguró. Agregó que todos los insultos siempre son “bruta”,

La polémica

El portal Los Irreverentes reveló un video en el que Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro, hace comentarios denigrantes en contra de las mujeres periodistas de Colombia.

En el video sugirió que las que ejercen la profesión solo buscan casarse con “los dueños”.

“A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños, pa’ eso entran ahí, ¿pa’ qué crees?”, dice Alcocer.

Frente a las polémicas declaraciones, varias de las más importantes periodistas colombianas reaccionaron en rechazo.

Claudia Gurisatti, directora de NTN24 y con más de 30 años de trayectoria periodística, aseguró que Petro y su esposa agreden a las mujeres que se dedican a la profesión.

“La esposa de Petro agrede a las mujeres trabajadoras y al periodismo. Las mujeres periodistas luchamos por la misión de informar. Ponemos en riesgo nuestra vida e integridad. Nos montan rumores misóginos. Y luego la Alcocer y su marido dicen que son feministas. ¡Cínicos!”, publicó en su cuenta de Twitter.

Vicky Dávila, directora de SEMANA, trinó al respecto: “Lo que hizo Verónica Alcocer al denigrar de mujeres periodistas es típico de quienes creen que las mujeres no piensan, no merecen nada y no pueden lograr algo profesionalmente por sus méritos, trabajo y talento, sino que sus triunfos se apoyan en la cama”.

Por otro lado, Jessica de la Peña, presentadora de Noticias RCN, aseguró que sus triunfos fueron obtenidos con trabajo y sacrificio.

“Señora Verónica Alcocer, llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y JAMÁS he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales. ¡RESPETE!”, publicó en Twitter.

Karla Arcila, quien conduce RCN Mundo junto a Jesús Prado, calificó de lamentable el comentario de la esposa de Gustavo Petro.

“Sé que Verónica Alcocer ya se excusó, y muy bien, pero es lamentable que una mujer que puede ser la futura primera dama se refiera así a las periodistas. Es decir, para ella no hay ascensos por el esfuerzo, la disciplina, la experiencia; no, ‘se casan con los dueños’”, trinó.

Arcila también habló sobre su historia de vida y cómo ha salido adelante.

Darcy Quinn, de La FM, también comentó en sus redes sociales al respecto: “Absolutamente irrespetuoso este comentario de Verónica Alcocer con las periodistas. ¿Eso es lo que piensan de la prensa? ¿Eso es lo que piensan de las mujeres?”.

Catalina Suárez, periodista de W Radio, opinó sobre lo dicho por la esposa de Gustavo Petro: “Y entonces la que aspira a ser la primera dama y posa de defensora de las mujeres cree que las periodistas avanzamos es por estar en la cama de algún poderoso. Y claro, sale a decir ahora que ese no es su pensar, disculpe Verónica Alcocer, pero esa es usted opinando”.

María Andrea Nieto, columnista de SEMANA, rechazó el comentario de Alcocer, calificándolo de “miserable”.

“¡Quién le dijo a la señora Verónica Alcocer que las periodistas de Colombia van a los medios a acostarse con el jefe! ¡Qué comentario tan miserable!”, publicó.

Cathy Bekerman, de Caracol Radio, le pidió respeto a Alcocer y criticó sus disculpas: “NO, No me tuve que comer a nadie para ser reportera y presentadora. Todo lo he logrado con esfuerzo y disciplina. RESPETE. Y esas disculpas están muy tibias”.

Johana Amaya, presentadora de Noticias RCN, se unió a las voces que rechazan el comentario denigrante de Verónica Alcocer, cuestionando la defensa de los derechos de la mujer que predica.

“¿Y Verónica Alcocer es la que dice que defenderá los derechos de la mujeres, que trabajará por los valores de la mujer si es primera dama? No, no dice la verdad y hoy quedó comprobado. Un simple comunicado no borra lo que de verdad ella piensa de la mujer”, opinó.

Cristina Plazas Michelsen, columnista de Vanguardia, también pidió respeto: “Señora Verónica Alcocer, como profesional, como mujer, como columnista de Vanguardia JAMÁS he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales. ¡RESPETE!”.

Diana Saray Giraldo, periodista de Caracol Radio y columnista de SEMANA, se unió a las voces de rechazo: “¡Qué desastre que a estas alturas se siga afirmando que las mujeres solo logramos ascender profesionalmente después de pasar por la cama de alguien! Y peor que una afirmación así venga de otra mujer”.

Andrea Guerrero, periodista deportiva de Noticias RCN y Win Sports, asegura que las mujeres en el periodismo deben lidiar con machismo para que su trabajo sea reconocido.

“Las periodistas lidiamos con el machismo y luchamos décadas por hacernos un lugar. Lo denigrante del comentario atenta contra la lucha reivindicativa que hemos tenido que vivir muchas profesionales capacitadas para que nuestro trabajo sea reconocido y para tener credibilidad”, respondió a las palabras de Alcocer.

Harriet Hidalgo, presentadora de NTN24, contó su historia de vida, llena de esfuerzos para poder ejercer la profesión: “Bachiller a los 16 años. Trabajé en vacaciones en la temporada escolar Norma, vendí ropa en las tiendas de ropa Azúcar, vendí cursos de inglés, fui impulsadora, para ayudar a pagar mis estudios de periodismo. Con esfuerzo y trabajo todo se logra”.

Johana Fuentes, editora general adjunta de W Radio, considera que el comentario de Alcocer es “bajo e irrespetuoso”.

“Justamente anoche hablamos con la Flip sobre las violencias que enfrentamos las mujeres periodistas. Esta es una de ellas. La mayoría de las veces debemos esforzarnos el doble para que se nos reconozca el trabajo, muy bajo e irrespetuoso decir que es gracias a un poderoso”, trinó, pidiendo también disculpas “sinceras”.

Maritza Aristizábal, presentadora de Noticias RCN, incluyó las declaraciones de Alcocer en Termómetro Político”, su sección en el noticiero. En rechazo, contó su historia como periodista.

“Yo entré como reportera y sigo siendo reportera, a mucho honor; trabajo de 4 a.m. a 7 p.m. Una periodista hecha a pulso y sacrificio. Hoy en el #TermómetroPolítico un comentario sobre las afirmaciones de Verónica Alcocer, hecho con el mismo respeto que le pedimos”, dijo.

Tengo más de 30 años en el periodismo. Con mi trayectoria y experiencia quiero y cuido al oficio.

Y vea usted, sí me ha ido bien en mi carrera y en la vida, gracias a Dios.

Diana Montoya, experimentada locutora colombiana, también contó su historia: “Tengo más de 30 años en el periodismo. Con mi trayectoria y experiencia quiero y cuido al oficio. Y vea usted, sí me ha ido bien en mi carrera y en la vida, gracias a Dios. Y no, no he tenido que hacer nada indebido ni he contemplado jamás ‘correr un poco la línea ética’”.

Vanessa Palacio tampoco dudó en manifestarse: “La esposa de un candidato a la Presidencia y que aspira ser primera dama cree que el único mérito que tenemos las periodistas y reporteras de escalar en un medio es por “Lo Damos” no señora, ¡respete!”, dijo.

También, Gustavo Gómez tuiteó sobre el machismo con el que lidia el periodismo: “El periodismo, como otros oficios y profesiones, carga con un pasado machista que han tenido que enfrentar, con entereza, muchas mujeres en este país”.

El periodista Luis Carlos Vélez también expresó su apoyo a colegas colombianas, tildando algunos comentarios como “denigrantes”: “Toda mi solidaridad con mis compañeras y colegas en el periodismo colombiano”, escribió.

Ricardo Henao no se quedó atrás y publicó en su cuenta de Twitter: “Embarracadas están mis colegas y con razón...”.

El abogado Jaime Arizabaleta habló sobre el posible machismo que se vive en el sector político: “Si las feministas del Pacto no han salido a solidarizarse con las mujeres, puede significar que están siendo oprimidas y que hay una política generalizada de machismo en ese sector político”.

Entre esta numerosa lista de periodistas se encuentra el editor Diego Santos, quien puso en duda “la campaña del respeto” del Pacto Histórico: “Qué bonita opinión de Verónica Alcocer de las mujeres periodistas. La campaña del respeto y tal. Qué horror lo que le espera a Colombia”.

Yalena Jácome también discrepó con la esposa de Gustavo Petro, resaltando su “trabajo y esfuerzo” : “Ombe qué piedra y qué triste que una mujer que quiere llegar a ser primera dama hable así de otras mujeres, de periodistas que en muchos casos, como el mío, venimos de pueblo y a punta de trabajo y esfuerzo logramos tener la oportunidad de estar en un medio local y nacional”, tuiteó.

Erika Fontalvo llamó “reprochable” el comentario de Alcocer: “Siguen cruzando líneas rojas sin pudor. Verónica, no aclare que oscurece. Es reprochable que se exprese así de las mujeres periodistas: somos madres de familia, víctimas de violencias en el ejercicio de nuestra profesión, muchas veces discriminadas. Este es el cambio que encarna?”