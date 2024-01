Denuncia: niña con diabetes fue discriminada en parque de diversiones de Bogotá por llevar un monitor de insulina

El pasado 2 de enero Yenny Gallego visitó el parque Mundo Aventura en compañía de su esposo y sus dos hijos menores de edad. Sin embargo, lo que se planeó como una tarde de diversión terminó siendo una experiencia amarga.

Todo comenzó cuando una de las trabajadoras del parque le impidió el ingreso a su hija porque llevaba un monitor de glucosa en uno de sus brazos.

“La niña quiso montar en los carritos chocones, fue la primera atracción que quisimos utilizar, mi hija tiene 15 años y tiene diabetes mellitos tipo 1 hace 4 años, ella tiene en su brazo izquierdo un dispositivo que se llama freestyle libre que es un monitor de glucosa, estaba haciendo calor y estaba con su chaqueta se quitó su chaqueta para hacer la fila y cuando llegó el turno de ella y de su hermanito una de las funcionarias de los carritos chocones le preguntó qué era eso que tenía en el brazo, ella le explicó y la trabajadora le dijo que no podía hacer uso del de la atracción mecánica”, le contó Yenny a SEMANA.

Cuando Yenny vio que su hija había desistido de subir a los carritos chocones se acercó para saber qué había sucedido y al indagar con la funcionaria del parque esta le dijo que el dispositivo no lo podía ingresar argumentando que se trataba de un peligro para el parque y para la niña.

“Me dijo que ella no podía acceder con eso, que si quería que fuera a valoración por enfermería y que si enfermería consideraba pertinente el acceso a la niña lo podía hacer, que de lo contrario no porque ese dispositivo era un peligro para el parque”, cuenta Yenny.

Yenny decidió ir a enfermería con su hija y cuál sería su sorpresa al percatarse que las supuestas enfermeras desconocían la enfermedad que padece su hija.

“Yo me ofusqué llegó otra persona de servicio al cliente, esa persona me acompañó a la enfermería, ahí había dos enfermeras y les comenté cómo funcionaba el dispositivo, se los mostré, el dispositivo estaba cubierto con una cinta especializada, la cual no se iba a desprender, les expliqué cómo funcionaba que simplemente no iba a dañar sus maquinarias, no iba a afectar nada, simplemente este lo que hace es mostrarme los rangos de glicemia de la niña. Las enfermeras me dicen que no, que ellas ni siquiera saben que es diabetes mellitos tipo 1″, dijo la mujer.

Yenny intentó explicarle a las enfermeras que se trata de una diabetes juvenil que hace que quien la padece sea insulino dependiente y deba tener consigo dispositivos como para medir sus niveles de glucosa constantemente.

“Las enfermeras me dijeron que no, que la niña no podía hacer uso de las atracciones que porque por ese dispositivo era un riesgo para el parque, siempre era más haciendo énfasis en el riesgo para el parque, no sé si pensaban que el dispositivo iba a afectar las maquinarias”, cuenta Yenny.

Karts de Mundo Aventura. | Foto: Cortesía Mundo Aventura - Corparques

La situación no paró ahí

“Salimos, yo hice un vídeo con el celular, cuando yo empecé a grabar, pues mucha gente también empezó a grabarme a la niña, cuando a la niña la sacaron de las filas la gente empezó a grabar porque la sacaron como si la niña hubiera hecho algo, como si hubiera sacado algo de un bolso, o sea, como si fuera una delincuente, la niña se puso a llorar, se sintió muy mal, el funcionario trataba como de calmarnos, yo entiendo que era la persona de servicio al cliente”, cuenta Yenny.

La madre asegura que se trató de un trato discriminatorio que tuvo lugar debido a la ignorancia que se tiene acerca de las enfermedades como la que padece su hija.

“Me estaban discriminando a la niña, no era justo, la niña ya hacía dos años había ido a Mundo Aventura en ese momento tenía un buzo manga larga, no lo vieron y pasó y no pasó nada, no se dañó ninguna máquina y pues nunca me habían discriminado, nunca me habían retirado de un lugar por el tema del de la niña”, dijo.

Cuando los funcionarios vieron la reacción de la menor y cuando Yenny comenzó a grabar con su celular lo que estaba ocurriendo, le ofrecieron reintegrarle el dinero de las entradas, luego, cuando Yenny publicó el video de la denuncia en sus redes sociales, un funcionario de servicio al cliente le permitió a la niña el acceso a las atracciones.

“Fue cuando me dijo este funcionario “que se ponga la chaqueta, póngase la chaqueta y que monten las atracciones, o sea ahí en ese momento cuando ya vieron que yo ya había subido el video a mis redes, ahí si me dijeron no que la niña se suba y se ponga una chaqueta. La niña se puso la chaqueta, montó en dos, tres atracciones, pero, pues obviamente lo hicimos ya por no darles el gusto de irnos del parque y demostrarles que el dispositivo no iba a afectar sus maquinarias”, relata la mujer.

Otro hecho de discriminación hacia una persona con #diabetestipo1 sólo por llevar en el brazo un dispositivo para su control. Esta vez por parte de Mundo Aventura. Peligrosa es la ignorancia y desinformación 😡 @stevenarce @alejopinedo_ @Funasubimpro pic.twitter.com/AsbOme6EAj — Carolina Zárate (@Carolina_tipo1) January 3, 2024

Yenny hace un llamado para que quienes trabajan en lugares a los que acuden niños se instruyan acerca de este tipo de enfermedades para que los menores no reciban un trato discriminatorio como el que recibió su hija.