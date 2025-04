Desgarrador relato de mamá de hombre desaparecido, vecino de Lucho Herrera: “No me gusta mirarlo”

En el programa Testigo directo habló Hermencia Vega García: “A mí no me gusta mirarlo —una foto de su hijo—, porque no hago sino llorar. ¿Qué lo harían? ¿Estará vivo, estará muerto? ¿Cuándo llegará? A mí no se me quita esa mente. Yo sufro todos los días, desde que amanece. Yo me acuerdo de él", dijo con la voz entrecortada.